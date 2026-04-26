Nuevo escándalo: Cuatro hermanos acusan a Michael Jackson de abuso y manipulación

El legado de Michael Jackson vuelve a estar en el centro de la polémica tras una nueva demanda presentada por cuatro hermanos, quienes aseguran haber sido víctimas de abuso sexual y manipulación durante su infancia, en un caso que resurge justo con el estreno mundial de su película biográfica.

Nueva acusación revive la controversia

Según medios internacionales como El Universal, la denuncia fue presentada en febrero ante un tribunal de Los Ángeles, pero tomó fuerza mediática este 25 de abril luego de que los demandantes, miembros de la familia Cascio, dieran detalles en una entrevista.

LEA MÁS: La película de Michael Jackson omite su mayor polémica y eso desata grandes críticas

Según el testimonio, los hermanos aseguran que mantuvieron una relación cercana con el artista, en la que habrían ocurrido situaciones de vulnerabilidad, presuntos abusos y un proceso de manipulación psicológica.

Una nueva demanda reaviva la polémica sobre Michael Jackson.

De acuerdo con la demanda, los hechos habrían ocurrido en distintos lugares, incluida la residencia del cantante. Los denunciantes afirman que la influencia y el poder de Jackson dificultaron que hablaran públicamente en su momento.

Por su parte, el abogado del patrimonio del artista rechazó los señalamientos y calificó la acción legal como “un intento desesperado por obtener dinero”.

Las acusaciones contra el Rey del Pop no son nuevas. A lo largo de los años, Michael Jackson enfrentó múltiples procesos judiciales por presunto abuso sexual infantil.

Uno de los casos más conocidos fue el de 1993, que terminó en un acuerdo extrajudicial millonario, así como el juicio de 2005, en el que fue declarado no culpable.

Estreno de película y debate

La nueva demanda coincide con el estreno mundial de la película “Michael”, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que repasa la vida del artista desde su infancia hasta su consolidación como estrella global.