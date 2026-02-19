Omar Cascante revela que venció peligroso problema de salud contra el que luchó durante tres años

El periodista Omar Cascante compartió con orgullo que logró superar un serio problema de hipertensión arterial, condición que enfrentó durante más de tres años y que alcanzó cifras críticas de 256/120.

“Fui hipertenso por más de tres años (256/120) hasta que entendí que la disciplina y el movimiento podían cambiar la historia”, escribió el expresentador de la revista matutina Buen Día, de Teletica.

El periodista Omar Cascante junto a su pareja Valeria Ramírez y su hijo Santiago. (redes/Instagram)

Una condición silenciosa y peligrosa

La hipertensión es una enfermedad crónica que se produce cuando la presión con la que la sangre circula por las arterias se mantiene elevada de forma constante. Es conocida como el asesino silencioso porque, en muchos casos, no presenta síntomas evidentes.

Cuando las cifras superan niveles normales —alrededor de 120/80— aumentan los riesgos de infartos, derrames cerebrales, insuficiencia renal y problemas cardiovasculares. Una lectura como 256/120 se considera una emergencia médica por el alto peligro que representa para órganos vitales.

Disciplina y movimiento

Cascante explicó que el cambio llegó cuando adoptó hábitos más saludables, enfocados en la disciplina y la actividad física. Su testimonio busca generar conciencia sobre la importancia de atender la salud a tiempo.

LEA MÁS: Omar Cascante se dejó ver como pocas veces junto con su novia este 1.° de febrero

Especialistas recomiendan controles médicos periódicos, alimentación balanceada, reducción de sal, ejercicio regular y manejo del estrés para prevenir o controlar la presión alta.

El mensaje del comunicador resalta que, con acompañamiento médico y constancia, es posible mejorar la calidad de vida y reducir los riesgos asociados a esta enfermedad.