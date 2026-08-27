Otro concierto que se iba a realizar en el Estadio Nacional fue cancelado: esto es lo que se sabe

Tras la cancelación del Barboza Fest, otro gran concierto internacional que tenía como escenario el Estadio Nacional fue cancelado.

Se trata de la presentación del cantante italiano Eros Ramazzotti, programada para el miércoles 18 de noviembre de 2026 que ya no se hará.

La cancelación está relacionada con una cirugía en las cuerdas vocales del artista, situación que obligó a modificar su gira.

Eros Ramazzotti se iba a presentar en Costa Rica (redes Eros Ramazzotti/Instagram)

Costa Rica quedó fuera de la gira

El concierto de Ramazzotti había sido anunciado como parte de su gira mundial y tenía como sede el Estadio Nacional en San José.

A diferencia de otros países, donde las presentaciones tendrán una nueva fecha en 2027, el espectáculo costarricense quedó cancelado de forma definitiva.

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La tiquetera eticket Costa Rica confirmó la noticia: en su página aparece el mensaje “Evento cancelado”.

Quienes compraron boletos deberán recibir el reembolso correspondiente, al no existir una nueva fecha para el país.

Los compradores pueden consultar el procedimiento y dar seguimiento directamente mediante los canales oficiales de eticket.cr.