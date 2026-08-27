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Otro concierto que se iba a realizar en el Estadio Nacional fue cancelado: esto es lo que se sabe

Fechas en otros países se reprograman para 2027, pero San José queda fuera de la gira

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Por Hillary Chinchilla Marín

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Tras la cancelación del Barboza Fest, otro gran concierto internacional que tenía como escenario el Estadio Nacional fue cancelado.

Se trata de la presentación del cantante italiano Eros Ramazzotti, programada para el miércoles 18 de noviembre de 2026 que ya no se hará.

La cancelación está relacionada con una cirugía en las cuerdas vocales del artista, situación que obligó a modificar su gira.

Eros Ramazzotti anunció su nueva gira mundial para el 2026.
Eros Ramazzotti se iba a presentar en Costa Rica (redes Eros Ramazzotti/Instagram)

Costa Rica quedó fuera de la gira

El concierto de Ramazzotti había sido anunciado como parte de su gira mundial y tenía como sede el Estadio Nacional en San José.

A diferencia de otros países, donde las presentaciones tendrán una nueva fecha en 2027, el espectáculo costarricense quedó cancelado de forma definitiva.

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La tiquetera eticket Costa Rica confirmó la noticia: en su página aparece el mensaje “Evento cancelado”.

Quienes compraron boletos deberán recibir el reembolso correspondiente, al no existir una nueva fecha para el país.

Los compradores pueden consultar el procedimiento y dar seguimiento directamente mediante los canales oficiales de eticket.cr.

Ricardo Arjona en concierto
Miles de ticos tendrán que esperar para ver al cantante otra vez en Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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