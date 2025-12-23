Teleguía Farándula

¿Ovnis, guerra o colapso tecnológico? Las predicciones de Baba Vanga para 2026 asustan

Contacto extraterrestre, inteligencia artificial fuera de control y conflictos globales forman parte de las visiones que se le atribuyen a la vidente búlgara para el próximo año

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Aunque el 2026 todavía no arranca, el nombre de Baba Vanga ya vuelve a circular con fuerza en redes sociales y titulares. La vidente búlgara, fallecida en 1996, reaparece cada fin de año por las supuestas predicciones que se le atribuyen y que, según sus seguidores, advertían sobre un futuro nada tranquilo.

LEA MÁS: Lo que vio Baba Vanga antes de morir: El evento del 2026 que cambiaría la historia de la humanidad

Baba Vanga y la profecía del 2026 que inquieta al mundo
La inteligencia artificial fuera de control es otra de las advertencias que se le adjudican a la mística búlgara. (Gemini /Gemini)

Según el medio Récord, entre las visiones que más revuelo han causado está una que apunta a un posible contacto con vida extraterrestre. De acuerdo con versiones que circulan en internet, Baba Vanga habría anticipado la aparición de una nave espacial de gran tamaño cerca de la Tierra, un evento que (de darse) marcaría un antes y un después para la humanidad.

Otro de los temas que se repite en estas predicciones es el avance descontrolado de la inteligencia artificial. A la vidente se le adjudica haber alertado sobre un momento crítico en el que la tecnología superaría la capacidad humana de control, generando conflictos éticos y sociales sin precedentes.

Baba Vanga, fallecida en 1996, vuelve a ser tema de conversación cada fin de año por las predicciones que se le atribuyen.

En el plano político y económico, las supuestas visiones tampoco son alentadoras. Se habla de enfrentamientos entre potencias, crisis económicas profundas y cambios drásticos en el equilibrio mundial, un escenario que muchos consideran inquietantemente cercano a la realidad actual.

Sin embargo, no todo lo que se dice sobre Baba Vanga tiene respaldo claro, este mismo medio explicó que Vanga no dejó registros escritos de sus profecías y que la mayoría de estas predicciones se reconstruyeron años después a partir de testimonios, relatos populares y recopilaciones en línea.

Aun así, cada diciembre su nombre vuelve a tomar fuerza. En un mundo cargado de incertidumbre, guerras y avances tecnológicos acelerados, las advertencias apocalípticas, aunque no comprobadas, encuentran terreno fértil para generar conversación, miedo y curiosidad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Baba Vanga2026predicciones 2026ovnisguerracolapso tecnológico
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.