Padre Guilherme, “El Cura DJ”, disfrutó Costa Rica y hasta se reunió con un obispo tico

El padre Guilherme, conocido mundialmente como “El Cura DJ”, no solo puso a bailar a miles en el Festival ONEIRO el pasado fin de semana. Durante su estadía en Costa Rica, también se reunió con sacerdotes del país, celebró misa y hasta se dio una vuelta por la capital.
Según publicó la página del Eco Católico, el sacerdote portugués se reunió con monseñor Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José, quien incluso compartió una fotografía del encuentro.
“Monseñor Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José, compartió esta imagen con el Padre Guilherme, el conocido sacerdote portugués que combina su vocación religiosa con su pasión por la música electrónica desde sus años de juventud”, informó el medio.
Monseñor Blanco confirmó que Guilherme celebró la eucaristía en la parroquia El Carmen.
“Muchas gracias por el rato compartido y éxitos en sus conciertos y con la misión evangelizadora que realiza desde la música”, expresaron.
El Cura DJ también aprovechó para conocer parte del centro de San José. Visitó la cafetería del Teatro Nacional, donde disfrutó de un tradicional café chorreado antes de continuar con su agenda.