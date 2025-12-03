Padre Guilherme, “El Cura DJ”, disfrutó Costa Rica y hasta se reunió con un obispo tico

El padre Guilherme, conocido mundialmente como “El Cura DJ”, no solo puso a bailar a miles en el Festival ONEIRO el pasado fin de semana. Durante su estadía en Costa Rica, también se reunió con sacerdotes del país, celebró misa y hasta se dio una vuelta por la capital.

Padre Guilherme es un cura portugués y estuvo en el país.

Según publicó la página del Eco Católico, el sacerdote portugués se reunió con monseñor Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José, quien incluso compartió una fotografía del encuentro.

El famoso sacerdote portugués también aprovechó para disfrutar un café chorreado en el Teatro Nacional. (Instagram /instagram)

El Cura DJ celebró misa en la parroquia El Carmen antes de seguir con su agenda musical. (Instagram )

“Monseñor Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José, compartió esta imagen con el Padre Guilherme, el conocido sacerdote portugués que combina su vocación religiosa con su pasión por la música electrónica desde sus años de juventud”, informó el medio.

Padre Guilherme compartió con monseñor Daniel Francisco Blanco durante su visita a Costa Rica. (Instagram )

Monseñor Blanco confirmó que Guilherme celebró la eucaristía en la parroquia El Carmen.

“Muchas gracias por el rato compartido y éxitos en sus conciertos y con la misión evangelizadora que realiza desde la música”, expresaron.

El Cura DJ también aprovechó para conocer parte del centro de San José. Visitó la cafetería del Teatro Nacional, donde disfrutó de un tradicional café chorreado antes de continuar con su agenda.