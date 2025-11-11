Paris Jackson confiesa los devastadores efectos que el consumo de drogas dejó en su rostro

La actriz y cantante Paris Jackson, hija del fallecido ícono del pop Michael Jackson, sorprendió a sus seguidores al revelar en un video publicado en TikTok las consecuencias físicas que todavía enfrenta tras su etapa de adicción a las drogas.

Mientras hablaba sobre alimentación saludable y el uso de sustancias permitidas en Estados Unidos, los fanáticos notaron una anomalía en su nariz y comenzaron a preguntarle al respecto. Ante los comentarios, la artista decidió mostrar el daño que sufre desde hace años: un tabique nasal perforado, una afección causada por el abuso de drogas.

LEA MÁS: Hija de Michael Jackson retiró 65 millones de dólares de la herencia del Rey del Pop en medio de disputa judicial

Paris Jackson mostró en video la perforación nasal causada por el consumo de drogas. (UNIQUE NICOLE/Getty Images via AFP)

“No consuman drogas, chicos”

Con tono directo y sin filtros, Paris Jackson confirmó a sus seguidores que el daño fue resultado de su adicción durante su juventud.

“Es justo lo que están pensando… No consuman drogas, chicos”, dijo la cantante de 27 años.

La artista explicó que tenía unos 20 años cuando el consumo le perforó el cartílago que separa las fosas nasales, generando un agujero permanente. Con humor, agregó que incluso puede pasar “un espagueti de un lado a otro” por la perforación.

LEA MÁS: Paris, hija de Michael Jackson, hizo conmovedora revelación de sus dos adicciones

Sin embargo, también admitió que la secuela le causa un silbido fuerte al respirar y que este daño físico le recuerda constantemente las consecuencias de su pasado.

Cinco años libre de adicciones

La hija de Michael Jackson aseguró que no se someterá a cirugía para evitar recaer en medicamentos. (TIZIANA FABI/AFP)

Paris Jackson celebró a inicios de 2025 cinco años de sobriedad, tras superar una larga batalla con las drogas. En varias entrevistas ha relatado lo difícil que fue enfrentar su adicción y cómo logró cambiar su estilo de vida mediante terapia y disciplina.

En el video, la artista también fue enfática sobre su decisión de no someterse a cirugía para corregir el daño.

“No pienso hacerlo, porque eso implicaría usar analgésicos, y no quiero volver a eso”, explicó.

La intérprete, que actualmente combina su carrera musical con el activismo social, reiteró que su mensaje busca advertir a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas y el impacto físico y emocional que puede dejar.

Paris Jackson mostró en video la perforación nasal causada por el consumo de drogas. (captura/Captura)

Nota realizada con ayuda de IA