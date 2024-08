Paty Navidad dijo unas maravillosas palabras de Gary Centeno y nos contó qué va a hacer con el premio de TOP Chef VIP

Paty Navidad habló de Gary Centeno y contó qué va a hacer con el premio de TOP Chef VIP (Cortesía)

Patricia “Paty” Navidad, actriz y cantante mexicana, fue la gran ganadora de TOP Chef VIP, reality de Telemundo que compartió con el costarricense Gary Centeno, y que se convirtió en el primer gran triunfo de su vida.

A lo largo del exitoso y mediático programa, la reconocida artista, con su sazón, su buena vibra y madurez, logró convencer a los jueces y llevarse además de 200 mil dólares en efectivo (más de 105 millones de colones), su primera experiencia como ganadora real y grandes amigos, entre ellos el tico.

“Desde un principio, a mí me quedó claro que Gary era uno de los competidores más fuertes, y tiene una sazón increíble. Tenemos conocidos en común; a Gary lo estuvo asesorando una chef que es muy amiga mía. Entonces yo sabía mucho de él por ella. Gary fue una muy agradable sorpresa, es un extraordinario ser humano, muy buen compañero. Ama a Luna, que es una muñeca, y a su esposa también”, contó en una entrevista con La Teja.

La actriz agregó que este triunfo y este reality le llegaron en el mejor momento de su vida, y reconoció que gran parte de ello es por sus seguidores, quienes nunca la dejaron de apoyar.

“Me siento muy feliz por haber ganado, es una emoción que invade mi alma y mi corazón. En la vida estoy muy acostumbrada a ser ganadora, a no perder, porque no se pierde; o sea, siempre había ganado perdiendo y aprendiendo, y es la primera vez que gano ganando. Estoy muy contenta de experimentar esto por primera vez. Cuando pasó estaba como ‘pellízquenme por favor’ y no porque no crea en mí, porque siempre he creído en mí, pero no había tocado ganar ganando. Muy agradecida con Dios, con mis seguidores, que nunca me dejaron de enviar buena vibra, amor, cariño por redes sociales y aquí está el resultado”, expresó.

A pesar de que salió triunfadora, todo el reality fue una montaña rusa de sentimientos, pues estuvo lleno de momentos complicados como de duros enfrentamientos que la pusieron en una situación incómoda, uno de esos entre el actor tico y el Niño Prodigio.

“Todas las peleas las vivía con estrés, pero trataba de mantener ese equilibrio y armonía, y poder apoyar a mis compañeros, colocarme de ambos lados y ser comprensiva. Por ejemplo, el pleito que hubo con Niño y Gary, a todos nos estresó, fue algo muy fuerte que se salió de control, pero los que estábamos afuera de este pleito podíamos percibir que era parte de un momento muy emocional, y no valía la pena pelear por cúrcuma y los pleitos todos fueron eso, por orégano, por cúrcuma, por tomates, por limones...”, explicó.

Según ella, todo se debe a que pasaban hasta 16 horas todos juntos, encerrados en una cocina; iban al hotel, se bañaban, dormían y volvían a lo mismo, pero fuera de la competencia se formó una familia.

“El mundo nuestro se volvió en torno a la cocina, pero fuera de la competencia, Gary y Niño llevan una bonita relación. Todos llevamos una bonita relación de respeto, armonía, compañerismo y amistad, porque por lo menos yo, me quedo con casi todos mis compañeros en mi corazón y con su amistad para la vida. Hicimos una temporada muy linda en la que, si bien hubo pleitos e indiferencias, reinó la solidaridad, la generosidad y el compañerismo. Los pleitos quedan atrás y ahorita queda la experiencia, lo que aprendimos y lo que crecimos”.

Paty Navidad siempre se llevó muy bien con Gary Centeno (Cortesía)

Con respecto al tico, agregó que ella esperaba que él también estuviera en la final porque era uno de los más competitivos.

“Gary tiene una sazón impresionante, es muy competitivo. Todos los días se pone retos y metas y las va logrando, las va venciendo y va creciendo. Es uno de los competidores que yo visualizaba como un finalista, porque tiene las capacidades, las virtudes y cualidades en la gastronomía, y también de carácter y control. Él bien sabe que trabajó mucho en ello, en su emoción y consiguió muchas cosas, fui testigo de eso”.

Ahora que superó el reto con la millonada que se ganó, se dará un gustito, porque fueron meses llenos de trabajo y sacrificios.

“Para mí fue un reto muy grande quitarme los miedos que tenía, que era irme a otro país, estar sola, salir de mi zona de confort, porque no soy chef y tenía miedo de hacer el ridículo, eso fue lo más difícil. Ahora todo me tiene feliz, voy a seguir, tengo propuestas para regresar a la ficción, para más realities, ambas me encantarían, sobre todo a corto plazo, pero de momento, con el premio me voy a tomar unas buenas vacaciones, merecidas después de este proyecto tan exigente”.

Cuando termine sus vacaciones espera crear un recetario. Le encantaría un restaurante, pero el premio no le alcanza, así que hará un recetario y seguirá cerca de la cocina.

A pesa de los pleitos partipantes de de TOP Chef VIP se convirtieron en una familia (Cortesía)