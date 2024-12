Paula Chavarría explotó e insultó a aficionado de Saprissa que le hizo atrevida propuesta

Presentadora Paula Chavarría

Paula Chavarría se enojó y expuso a un aficionado del Deportivo Saprissa por hacerle una atrevida propuesta por el campeonato nacional.

La presentadora de Repretel no aguantó nada y en sus historias de Instagram compartió una conversación con un seguidor de Saprissa que le propuso una apuesta y le aseguró que su equipo, Alajuelense, no va a ser campeón.

“Pau, ¿acepta una apuestita? Si Alajuela es campeón, le compro 60 mil en cualquier cosa que quiera comprar, si es Saprissa, a mí. Si le entra, me avisa. Pero yo estoy seguro de mi Saprissa. Seremos pentacampeones”, decía el texto inicial.

A ella le hizo gracia el mensaje y le contestó muy amable: “Jajajaja Alajuela será campeón, pero no me gusta apostar”.

Ante la negativa, el seguidor le propuso una cena y le tiró con todo por ser aficionada de Alajuelense.

LEA MÁS: Keyla Sánchez se defendió con las uñas tras criticas por error que cometió en la Teletón

“O en lugar de plata podría ser una cena y el que pierda lo paga, aunque si no quiere apostar tranqui, jaja yo igual, si hubiera sido liguista no apostaría, con el antecedente de un título en 10 años da mucha inseguridad, así que le entiendo, jaja, el Centroamericano no vale”, le dijo.

El último mensaje molestó mucho a la comunicadora y es que hasta le sacó un insulto.

“Nombres, cero inseguridad, te repito, no me gusta apostar, menos con desconocidos y aún MENOS con saprissistas necios y apestosos”.

Ella publicó el chat asegurando que quería ser amable, pero no le dejaron otra opción.