Paula Chavarría narró el violento asalto que sufrió y lo que hizo su padre para defenderla

Paula Chavarría es hija única y eso la hace ser muy chineada por sus papás. (Instagram)

Paula Chavarría narró los momentos de terror que vivió con un asalto a mano arma que sufrió y contó cómo su padre la defendió como todo un héroe.

La periodista y presentadora de Repretel contó en un video de Tiktok detalles de un aterrador asalto que sufrió hace un tiempo cerca de su casa, en el que su padre tomó una decisión bastante fuerte.

“Hace poco me asaltaron en Medellín (Colombia) fue la experiencia muy fea porque hubo violencia, pistolas, pero bueno. A mí ya me habían asaltado aquí, en San José, por mi casa y también había sido con pistola y toda la cosa. Recuerdo que estaba en el carro, yo estaba como saliendo del cole porque iba para una feria de una universidad”, contó para empezar.

Ella agregó que estaba en el carro con su mamá quien iba manejando, el carro se apagó y mientras intentaban encenderlo, la encañonaron.

“Solo sentí que me pusieron algo aquí (en la frente) y me dijo deme el celular o le disparo. Yo no capté, me quedé así como sin entender y mi mamá empezó a gritar: ‘Paula, dele el celular’. Ella me lo quitó y se lo dio y el mae se fue, entonces ella salió corriendo para mi casa y empezó a gritarle a mi papá a decirle que me habían asaltado”, explicó.

Ella continuó diciendo que su papá salió en pijama, se subió al carro y le dijo que si lo veía le avisara.

“Como a los 200 metros nos lo topamos y yo le dije que era ese. Parqueó el carro se bajó y lo agarró con un odio y es que obviamente, para los que no saben, yo soy hija única, entonces soy la princesita de mis papás. Entonces es obvio que para mi papá que me pusieran una pistola en la cabeza y todo, quería matarlo. Cada vecino que llegaba le pegaba al mae porque ni siquiera era del barrio, ya después llegó la policía”.

Al final, gracias a la acción de su papá logró recuperar su celular y descubrieron que el arma del presunto asaltante no era real.