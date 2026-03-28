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Periodista costarricense reveló el “infierno” que vive tras escándalo con esposo de Ana Bárbara

Adriana Toval aseguró que enfrenta una fuerte afectación emocional tras el conflicto con la pareja de la cantante

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Por Hillary Chinchilla Marín

El escándalo que rodea a la cantante Ana Bárbara sumó un nuevo capítulo luego de que Adriana Toval compartiera un mensaje en redes sociales, donde asegura estar viviendo una situación límite tras sus señalamientos contra Ángel Muñoz.

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“Estoy cansada y molesta”

A Ana Bárbara su prometido Ángel Muñoz le habría sido infiel con periodista costarricense Adri Toval.
A Ana Bárbara su prometido Ángel Muñoz le habría sido infiel con periodista costarricense Adri Toval. (redes/Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, Toval publicó un extenso mensaje en el que describe el impacto emocional que ha enfrentado en los últimos días.

Estoy cansada y honestamente molesta. Las advertencias del abogado de Ángel Muñoz están empeorando esta situación”, escribió.

La mujer también respondió a las acusaciones en su contra: “Ángel me acusa de cosas muy graves como amenazas, de mentir, extorsión y coacción, cuando esto no es así”.

Señalamientos directos

En su publicación, Toval relató cómo se habría dado la situación tras hacerse público el caso.

El día que Ana Bárbara se entera de la infidelidad, Ángel me llama y me sugiere que dé una entrevista para yo poder cuidar mi imagen”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que luego la postura cambió: “Después Ángel cambia de postura y empiezan las advertencias a través de su abogado. Es ahí donde decido mostrar audios y fotos”.

“No puedo dormir”

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz envueltos en polémica con periodista costarricense Adri Toval
Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz envueltos en polémica con periodista costarricense Adri Toval (redes)

La situación, según su relato, ha tenido consecuencias personales importantes.

Esta situación me ha sobrepasado emocionalmente y me ha generado un daño muy fuerte también a nivel reputacional”, indicó.

Además, confesó el impacto en su salud: “Tengo insomnio, estrés, ansiedad e impotencia… Son las 4:14 de la mañana y sigo sin poder dormir”.

Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz se han pronunciado públicamente sobre estas nuevas declaraciones.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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