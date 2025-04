Periodista de Informe 11 revela cómo se enteró de que debutaría como presentador

Ginnés Rodríguez y Harrick Mc Lean Jr (Captura/Tomada de Facebook)

El periodista Harrick McLean Morales nos contó cómo se enteró de que iba a debutar como presentador en Informe 11 Las Historias, donde acompañará, de vez en cuando, a Ginnés Rodríguez.

El periodista ya empezó (este miércoles) esta faceta en el programa, y es que en el nuevo formato, ahora, además de reportear, será uno de los presentadores, algo totalmente inesperado.

“Yo no estaba listo para empezar en este rol (de presentador), la noticia nos la dieron un día antes de las vacaciones de Semana Santa y fue un poco agridulce porque nos tuvimos que despedir de Luci (Lussania Víquez) y Geiner (Salazar), que son dos personas increíbles a quienes apreciamos un montón. Yo caí en cuenta ayer que era el día en que tenía que hacerlo”, nos contó.

Él agregó que toda la experiencia le va a ayudar a crecer como profesional y sabe que, poco a poco, irá mejorando.

“Me sentí bastante bien, le pedí retroalimentación a mis amigos, a mi familia y algunos me dieron consejos, que quizá el movimiento de las manos, expresiones, pero creo que, en términos generales, me fue bastante bien. Obviamente, sabía que no iba a ser superbueno en mi primer día, pero sé que para ser superbueno hay que tener un primer día y eso fue lo más importante de ayer, que se comenzó”.

Mencionó que sí hubo muchos nervios y ansias, pero sabe que es parte de su labor y espera superarse día a día.

“Yo espero superarme a nivel profesional, tener nuevas aptitudes y conectar un poquito más con la gente y hacer que el televidente sepa quién está detrás y nos conozca un poco más. Yo estaba supernervioso y con ese sustillo, pero recordé una frase que me dijo mi hermana: ‘que cuando Dios quiso hacer rey a David, no le puso una corona, le puso a Goliat’”.

Su familia, compañeros y amigos le ayudaron a afrontar el reto de la mejor manera, una de ellas fue Rodríguez, con quien compartió pantalla.

“Presentar con Ginnés es como salir a jugar un partido con Lionel Messi. Cuando uno se siente respaldado, es mucho más sencillo y así como se ve en la tele, es ella y me dio muchos consejos”.

Para finalizar, reconoció que sabe que hay muchos seguidores molestos por la salida de Víquez y los cambios, pero tienen en mente volverlos a conquistar y que todo sea para bien.