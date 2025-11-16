Teleguía Farándula

Periodista de Teletica revela cómo combate el mal que sufre en su rostro

La periodista de Teletica mostró el antes y después de su piel y explicó el tratamiento que le devolvió la confianza

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La periodista de Teletica, Melissa Alvarado, decidió mostrar sin filtros cómo ha cambiado su rostro durante las últimas semanas, compartiendo imágenes de la evolución del acné que enfrentaba y del tratamiento que hoy le permite lucir una piel mucho más sana.

Melissa Alvarado
Melissa Alvarado mostró sin filtros cómo ha evolucionado su brote de acné. (Instagram/Instagram)

Alvarado sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que muestra el avance real que ha tenido su piel desde que inició un tratamiento dermatológico para combatir un fuerte brote de acné.

“Así se ve toda la evolución de mi cuadro de acné. Encontré una doctora quien ha podido controlar el brote conforme avanzan los días”, explicó en el clip que publicó en Instagram, donde aparece sometiéndose a una serie de procedimientos y evaluaciones.

Melissa Alvarado
La periodista de Teletica compartió imágenes del tratamiento que transformó su piel. (Instagram/Instagram)

La presentadora mostró que, luego de semanas de inflamación y molestias, finalmente está logrando estabilizar su piel gracias a un plan de cuidado constante y personalizado.

“Solo debo combatir las manchitas”, comentó satisfecha con los resultados.

LEA MÁS: Melissa Alvarado presume a su nuevo “compañero” de trabajo en Teletica Deportes

Melissa Alvarado y Yahaira Piña, de Teletica, asumen rudo reto

También detalló que sigue un protocolo médico cada 15 días, el cual ha sido clave en su mejoría.

“Los cuidados son fundamentales. Me realizo una serie de pasos y sin duda mi rostro lo agradece”, expresó motivada por el notable cambio que muestra en sus recientes fotos y videos.

Sin duda quienes atraviesan situaciones similares deben saber que buscar atención especializada puede marcar la diferencia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Melissa Alvaradorostroperiodista de Teleticaacnétratamientos facialescuidados de la piel
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.