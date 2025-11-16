Periodista de Teletica revela cómo combate el mal que sufre en su rostro

La periodista de Teletica, Melissa Alvarado, decidió mostrar sin filtros cómo ha cambiado su rostro durante las últimas semanas, compartiendo imágenes de la evolución del acné que enfrentaba y del tratamiento que hoy le permite lucir una piel mucho más sana.

Melissa Alvarado mostró sin filtros cómo ha evolucionado su brote de acné. (Instagram/Instagram)

Alvarado sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que muestra el avance real que ha tenido su piel desde que inició un tratamiento dermatológico para combatir un fuerte brote de acné.

“Así se ve toda la evolución de mi cuadro de acné. Encontré una doctora quien ha podido controlar el brote conforme avanzan los días”, explicó en el clip que publicó en Instagram, donde aparece sometiéndose a una serie de procedimientos y evaluaciones.

La periodista de Teletica compartió imágenes del tratamiento que transformó su piel. (Instagram/Instagram)

La presentadora mostró que, luego de semanas de inflamación y molestias, finalmente está logrando estabilizar su piel gracias a un plan de cuidado constante y personalizado.

“Solo debo combatir las manchitas”, comentó satisfecha con los resultados.

LEA MÁS: Melissa Alvarado presume a su nuevo “compañero” de trabajo en Teletica Deportes

Melissa Alvarado y Yahaira Piña, de Teletica, asumen rudo reto

También detalló que sigue un protocolo médico cada 15 días, el cual ha sido clave en su mejoría.

“Los cuidados son fundamentales. Me realizo una serie de pasos y sin duda mi rostro lo agradece”, expresó motivada por el notable cambio que muestra en sus recientes fotos y videos.

Sin duda quienes atraviesan situaciones similares deben saber que buscar atención especializada puede marcar la diferencia.