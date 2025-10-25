Melissa Alvarado presume a su nuevo “compañero” de trabajo en Teletica Deportes

La periodista deportiva Melissa Alvarado está más que feliz con su nuevo “compañero” de trabajo en su escritorio de Teletica Deportes.

La guapa comunicadora presumió en redes sociales la nueva adquisición que hizo durante su reciente viaje a Nápoles, Italia, y aseguró que ahora sí su espacio de trabajo está completo.

Melissa Alvarado es la simpática periodista de Teletica Deportes. Fotografía: Instagram Melissa Alvarado. (Instagram/Instagram)

“Tengo al más grande, a la Sirenita y a Maradona”

En su área de trabajo, Meli tiene varios objetos que reflejan su personalidad y sus gustos, y al parecer solo le faltaba uno muy especial.

“Ahora sí mi escritorio está listo. Tengo al más grande (enseña una foto de Lionel Messi), a la Sirenita (muestra una muñeca de la princesa de Disney) y mi nueva adquisición: Diego Armando Maradona. Estamos listos”, contó entre risas en un video que compartió en Instagram.

El nuevo "compañero" de trabajo de Melissa Alvarado

Un recuerdo dorado desde Nápoles

Del histórico futbolista argentino, Melissa se compró un pequeño busto dorado que ahora adorna su escritorio en canal 7.

La periodista es una gran fan de Maradona, por eso aprovechó su viaje a Italia para cumplir el sueño de conocer cada rincón de Nápoles, ciudad que se convirtió en un verdadero santuario para los seguidores del argentino.

