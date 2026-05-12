Periodista de Teletica vivió incomodo momento al aire y le tocó improvisar con inesperado chiste

El periodista de Calle 7 Informativo, Pablo Campos, vivió un curioso e incómodo momento al aire luego de que un error de producción apareciera mientras daba el pronóstico del tiempo en vivo.

El error apareció en plena transmisión

Pablo Campos (Instagram/Instagram)

Todo ocurrió cuando el comunicador hablaba sobre las temperaturas previstas para una región del país y notó que el gráfico mostraba una cifra completamente fuera de lo normal.

“Para el sur de esta región vienen temperaturas altísimas de 330 °C, imagínese usted”, dijo inicialmente entre risas.

Le tocó improvisar

Segundos después, el periodista aclaró lo que realmente estaba ocurriendo.

“Mentira, esto es un error del gráfico, son 33 grados. Solo estaba vacilando, perdonen”, agregó al aire.

La forma en la que manejó la situación rápidamente llamó la atención de muchas personas.

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Compartió el momento en TikTok

El propio Pablo Campos publicó el video en su cuenta de TikTok y los comentarios no tardaron en aparecer.

Entre las reacciones destacaron:

“Se nos fue la atmósfera”

“Hiroshima por ahí del 45”

“El pronóstico del tiempo en Venus”

“Lo manejó superbién, mis respetos”

“Como cuando comes pirulo antes del trabajo”

El periodista tomó todo con humor

Lejos de molestarse, Campos decidió compartir el momento con humor y muchos usuarios aprovecharon para destacar su capacidad para improvisar y salir del paso durante una transmisión en vivo.