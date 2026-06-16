Periodista de Teletica vivió incómodo momento en vivo en Mundial 2026 por joven en aparente estado de ebriedad

Las transmisiones en vivo siempre pueden traer sorpresas, pero pocas tan inesperadas como la que vivió el periodista de Teletica, Eduardo Castillo, durante la cobertura del Mundial 2026.

El comunicador de Teletica Radio, quien se encuentra en Estados Unidos realizando reportes para la Revista Mundialista, protagonizó un momento viral cuando una joven irrumpió en plena transmisión desde Kansas City y comenzó a hablar frente a las cámaras.

Eduardo Castillo se encontraba transmitiendo desde Kansas City cuando ocurrió la interrupción. (captura /captura)

Una interrupción inesperada

Mientras Castillo brindaba información relacionada con el ambiente mundialista, la joven apareció de repente y tomó protagonismo frente al micrófono.

Sin embargo, sus palabras resultaron difíciles de entender y rápidamente llamó la atención de quienes seguían la transmisión.

“O sea, yo soy de España y sé mucho de la gente y deseo mucho del Mundial y de aquí”, expresó la joven de forma confusa mientras intentaba participar en el reporte.

Al percatarse de la situación, el periodista optó por retirar el micrófono y continuar con su trabajo, pero la mujer permaneció a su lado gritando y tratando de llamar la atención.

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La situación obligó a Castillo a elevar considerablemente el tono de voz para poder completar la información que estaba brindando a la audiencia.

A pesar del incómodo momento, el comunicador mantuvo la calma y trató de seguir adelante con el enlace.

“Cosas que pasan en televisión en vivo”, comentó entre risas y algo de vergüenza mientras intentaba terminar su reporte.

Poco después, la transmisión fue cortada debido a que la joven continuaba junto al periodista y dificultaba el desarrollo normal del pase en vivo.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y acumuló cientos de reacciones y comentarios de usuarios que tomaron el episodio con humor.

Las redes no perdonaron

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, los comentarios no tardaron en aparecer.

“Está pegada como la app”, escribió un usuario.

“Hasta el agua de los floreros se tomó”, comentó otra persona.

“No quité el video para no dejar solo al periodista”, publicó otro seguidor.

Mientras tanto, varios usuarios destacaron la forma en que Eduardo Castillo manejó la situación y continuó con su trabajo pese a la interrupción.

El curioso episodio se suma a las anécdotas que suelen dejar las coberturas mundialistas, donde miles de aficionados de distintas nacionalidades se reúnen en las ciudades sede y generan momentos inesperados frente a las cámaras.