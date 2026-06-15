Rolando Fonseca protagonizó un inesperado momento durante su análisis mundialista en Teletica

Rolando Fonseca es analista deportivo de Teletica. (redes/Instagram)

La cobertura del Mundial 2026 dejó este lunes un momento de esos que no se planean, pero que terminan robándose el corazón de los televidentes.

Mientras Melissa Alvarado y Christian Sandoval analizaban la jornada del fin de semana, el comentarista deportivo Rolando Fonseca recibió una visita muy especial que nadie esperaba en el set de Telenoticias.

Se trató de Felipe, su nieto de apenas 3 años, quien acompañó al exfutbolista a trabajar y terminó convirtiéndose en el protagonista inesperado del segmento.

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Rolando Fonseca y su nieto vivieron tierno momento

Al inicio de la transmisión, el pequeño permaneció muy tranquilo debajo de la mesa donde se encontraba el equipo de Teletica Deportes, observando todo lo que ocurría a su alrededor. Sin embargo, conforme avanzó el espacio, decidió salir de su escondite justo cuando las cámaras enfocaban a su abuelo.

La inocencia de Felipe, propia de su edad, provocó sonrisas inmediatas entre quienes estaban en el estudio y hasta quienes estaban poniendo atención al análisis del exjugador de la Selección Nacional.

Rolando, sorprendido por la inesperada aparición, reaccionó con toda la naturalidad del mundo.

“Vea qué sorpresa. Diay mi amor, se salió”, comentó entre risas al percatarse de que su nieto ya formaba parte de la transmisión.

Rolando Fonseca y su nieto Felipe en el set de Telenoticias. (redes/Captura de video)

Lejos de incomodarse por la interrupción, el momento terminó aportando una dosis de ternura a una jornada cargada de análisis futbolístico y comentarios sobre el Mundial.

Lo más llamativo fue que, una vez descubierto, Felipe se comportó como todo un profesional. El pequeño permaneció tranquilo y en silencio durante el resto del segmento, mientras su abuelo continuaba comentando la actualidad mundialista.

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Rolando Fonseca se mostró muy feliz de estar con su nieto Felipe frente a cámaras. (redes)

Felipe es el hijo mayor de Daniel; es decir, el nieto mayor de “Rolo”, quien lo tiene vuelto loco de amor, al igual que sus otras nietas.

Las imágenes no tardaron en llamar la atención de los televidentes y usuarios de redes sociales, quienes destacaron el lado más familiar y humano de una de las figuras más reconocidas del fútbol costarricense.