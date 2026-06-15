Gabriela Jiménez contó el mal momento que vivió mientras cubre el Mundial 2026

Gabriela Jiménez, periodista de Teletica, está cubriendo el Mundial. (redes/Instagram)

La periodista de Teletica Deportes Gabriela Jiménez está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su carrera profesional al formar parte de la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para la comunicadora, quien reveló que el intenso calor que se vive en Miami, Florida, le provocó un fuerte malestar que incluso la obligó a detenerse en plena jornada laboral.

El calor le pasó factura

A través de sus redes sociales, Gabriela compartió con sus seguidores el complicado momento que enfrentó mientras realizaba labores relacionadas con la Copa del Mundo.

La periodista explicó que las altas temperaturas llegaron a ser tan intensas que sufrió una insolación y tuvo que buscar refugio de inmediato.

“Tuve que venir a sentarme, porque ya no puedo más. Sentí ese momento donde uno siente que se va a desmayar de la insolación”, comentó mientras buscaba protección en uno de los pocos espacios con sombra disponibles en el lugar.

La comunicadora relató la situación mientras intentaba recuperarse del agotamiento provocado por la combinación de calor, exposición al sol y largas jornadas de trabajo.

Florida es uno de los estados más calientes

Miami, una de las ciudades sede del Mundial 2026, es conocida por sus elevadas temperaturas y altos niveles de humedad durante buena parte del año.

Precisamente, esas condiciones climáticas representan uno de los principales retos para periodistas, aficionados y trabajadores que permanecen durante varias horas al aire libre.

Aunque la experiencia no fue agradable, Gabriela deja claro que se encuentra feliz de formar parte de una cobertura histórica para el canal y de estar realizando el trabajo que tanto disfruta.

La periodista forma parte del equipo desplazado por Teletica para llevar todos los detalles del Mundial a los costarricenses.

Desde su llegada a Estados Unidos ha compartido imágenes, reportajes y experiencias relacionadas con la máxima fiesta del fútbol.

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Por dicha, el susto no pasó a más y Gabriela pudo recuperarse después de descansar e hidratarse, aunque la experiencia le recordó la importancia de tomar precauciones ante las altas temperaturas que se registran en varias ciudades mundialistas.