Rolando Fonseca cuestiona la gran cantidad de veteranos en la plantilla de Deportivo Saprissa

Saprissa volvió a fracasar y es por esto que las voces pidiendo cambios en Tibás hacen mucho ruido y, ante esto, Rolando Fonseca se convierte en uno de los mayores críticos sobre la actualidad morada.

El exgoleador habló con La Teja para analizar el presente de la plantilla morada, en medio de rumores sobre la salida de varios jugadores.

Fonseca analizó el presente del plantel morado (JOHN DURAN)

Rolo criticó la edad de muchos futbolistas y sus contraros tan largos. Primero mencionó el caso de Kendall Waston, quien es uno de los referentes morados. La Torre tiene un año más de contrato; sin embargo, el defensa cumplirá los 39 años en enero, por lo que los de Tibás deben ir pensando qué pasará con el veterano jugador.

“Mientras rinda y cumpla con los requisitos del técnico, creo que Kendall se va a quedar un rato más, pero el problema no es tener jugadores de casi 40 años; el asunto es quién le firmó un contrato tan largo a Waston”, dijo el exgoleador.

Rolo fue muy crítico con la extensión del contrato de Kendall que firmó en el 2023 por cuatro años y, según el exdelantero, lo amarraron por tantos años debido a una oferta de la Liga.

“No es normal que se firme un contrato a tan largo plazo, pero Waston estaba siendo pretendido en Alajuela. A mí no me importa si tienen alrededor de 40 años; el tema es si es rentable de pagar.

“Según lo que me contaron, la Liga le mandó un contrato a Waston y la esposa llegó a Saprissa diciendo que si no les superaban eso, se iban. Entonces Saprissa se fue redondo y lo firmó por tantos años. Waston sabía que, jugando o no, él cobraba”.

Saprissa tiene mucho jugador que no es rentable según Rolando (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Rolando dejó claro que en Tibás se debe valorar si es rentable, a la hora de renovaciones, tomando en cuenta el rendimiento y el salario de cada jugador.

“Hay que agarrar los cuatro años de Saprissa con Waston y se debe sacar si es rentable o no. Luego hay que ver casos que, por ejemplo, ganen 18 mil dólares y que me marquen 5 goles para saber a cuánto sale el gol y el minuto jugado”.

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“Yo no me meto con el arroz ni los frijoles de la gente, pero Ariel Rodríguez, ¿hace cuánto le cuesta millones al Saprissa? Yo no hablo de montos, porque no los tengo exactamente, pero me es rentable pagar a jugadores que jueguen pocos minutos”, afirmó.

“Vea otro caso con (Óscar) Duarte: ¿cuánta plata le cuesta a Saprissa? ¿Qué le ha aportado Duarte al Saprissa? El problema no es cuáles jugadores se tienen que ir; el problema es cuántos jugadores, por el tetracampeonato, se vieron beneficiados porque tenían que quitarlos, pero no lo hicieron por ser campeones. Pero ahora, como no se quedó campeón, ninguno sirve”.

Rolando no ve normal un contrato tan extenso para Kendall siendo un jugador tan mayor (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El histórico goleador de la Selección Nacional también tuvo sus filazos en contra de Mariano Torres y otros veteranos.

“Vea con Mariano Torres, no es normal que le dejen escoger, eso no se hace, porque el mensaje que se les da a los demás es que él está por encima de la institución. Entonces, en análisis, entran todos, pero en Costa Rica pueden jugar varios jugadores con 37, 38, 40, si les alcanza, hasta de 42 años, porque para el futbolito que tenemos acá les alcanza, pero el tema es cuando se vaya a lo internacional.

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“Duarte, por ejemplo, no le aporta nada al Saprissa y lo van a tener que negociar por estar lesionado y con contrato; vea a Ariel, hizo un gran campeonato con goles en pocos minutos, pero ¿cuánto vale Ariel?, ¿cuánto pagó por esos goles? No creo que él valga menos de 12 mil dólares y ahí consulto si vale la pena tener a un jugador de esos cuando mis finanzas no están buenas.

“David Guzmán, me imagino que debe andar por los 12 o 15 mil dólares aproximadamente. ¿Es rentable tenerlo para los minutos que me juega? No son rentables para Saprissa estos jugadores cuando hay prioridades económicas como las deudas. Los jugadores sabían que se estaban jugando el contrato con su renovación; no es lo mismo negociar siendo campeón que sin serlo”, afirmó Rolando.