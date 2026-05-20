Saprissa inicia con todo la limpia y anuncia la salida de tres jugadores

En el Deportivo Saprissa empezaron a rodar las cabezas tras otro torneo más sin poder ser campeones nacionales, ya que cayeron contra Herediano en la final del certamen Clausura 2026.´

Los morados anunciaron la salidas de Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco.

Loría era un jugador que era muy cuestionado por los morados, aunque que cuando llegó a finales del 2024 al club, empezó con algunos destellos positivos que ilusionaron a cierto sector de la afición.

Loría no sigue en el club tibaseño (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Loría se vio involucrado en un escándalo tiempo atrás por una situación sentimental de la que se habló mucho en esos momentos, ya que encima el rendimiento en cancha no lo estaba acompañando del todo.

LEA MÁS: Esto dicen en Herediano sobre el rumor de que un club centroamericano quiere llevarse a Marcel Hernández

Con el pasar de los juegos, a Loría se le silbaba mucho en la Cueva, ya que sus números de este último campeonato nacional fueron sumamente irregulares, sin un solo gol; solo en el campeonato de Copa logró convertir en la serie ante Carmelita, equipo de la segunda división.

Marvin no tuvo un solo minuto en la serie final contra Heredia, siendo el encuentro de semifinales contra Liberia el 10 de mayo en el que el Monstruo ganó 2-0, su último partido con la elástica morada tras ingresar de variante en el complemento.