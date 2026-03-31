Periodista Luis Ortiz renunció a Telenoticias y se vendría otra importante salida

El periodista Luis Ortiz confirmó su salida de Telenoticias, tras una década al frente de la edición nocturna, en medio de un contexto de cambios dentro del noticiero.

Su decisión responde a motivos personales, pero su salida no sería la única que se avecina en la redacción.

Sacudida en Telenoticias

Luis Ortiz Chaves estaba a cargo de la edición nocturna de Telenoticias. (Captura/Captura)

Ortiz nos confirmó que esta tarde presentó su renuncia, misma que está ligada a su vida personal, pues quiere pasar más tiempo con su esposa y su familia.

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“Esta tarde presenté mi renuncia. Daré el mes de pre aviso, así que seguiré a las órdenes de mis jefes durante todo abril”, nos contó.

El comunicador cierra así un ciclo de 10 años en la edición nocturna y más de 20 años en Teletica, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas.

El periodista nos contó que sus otros proyectos en el canal, como el programa de radio, siguen en veremos.

“Sobre el programa de radio es una conversación pendiente con los encargados, no la hemos tenido aún. Mi intención es desarrollar la plataforma TecToc en contenido de tecnología”.

Ortiz agregó que fue una decisión muy complicada, pero quiso priorizar a su familia.

“Quiero dedicar más tiempo a mi hijo y mi esposa. Mi horario ha sido muy duro estos años y deseo dedicarles más. Desarrollando el proyecto de TecToc podré administrar mejor mi tiempo”, compartió.

Se mueven las piezas en Telenoticias

Ignacio Santos quedó fuera del noticiero debido a su retiro (Rafael Pacheco Granados)

La salida de Ortiz ocurre en un momento clave para el noticiero. Recientemente se confirmó que Ignacio Santos, histórico director, dejó su cargo tras acogerse a la pensión.

Y según nos contaron, la semana anterior se fue un productor del noticiero. Además, una fuente mencionó que en los próximos días podría concretarse otra salida muy importante, lo que incrementa la expectativa sobre cambios internos.

Estos movimientos marcan una etapa de transición dentro de uno de los espacios informativos más influyentes del país.

Por ahora, la salida de Luis Ortiz representa uno de los cambios más significativos recientes en la televisión nacional.