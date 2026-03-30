Periodista Lizeth Castro vive un día especial junto a su hija

Lizeth Castro no solo está cumpliendo años de vida sino también de ser mamá. (redes/Instagram)

La reconocida periodista Lizeth Castro está de celebración por partida doble, ya que comparte su cumpleaños con una de las personas más importantes de su vida: su hija.

Castro contó en redes sociales que hace 15 años recibió “el mejor regalo”, cuando el mismo día de su cumpleaños nació su hija, a quien describió como una bendición que le cambió la vida.

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“Me sigue pareciendo increíble que en el día de mi cumple, Dios me diera una sorpresa envuelta en vida”, expresó con mucha emoción.

La comunicadora aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje lleno de amor y buenos deseos, en el que destacó lo feliz que la hace y lo orgullosa que está de verla crecer.

También pidió bendiciones para su camino, sus sueños y las personas que la rodean.

Lizeth Castro compartió una serie de fotografías que le hicieron a su hija por sus 15 años. (redes/Instagram)

Además, compartió que su hija ya la superó en estatura, algo que tomó con humor y cariño.

La experiodista de Telenoticias agradeció también a Laura Segura por las fotografías que capturaron este momento tan especial entre las dos.

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Sin duda, un día cargado de emociones, amor y celebración y, sobre todo, de muchos mensajes de felicitaciones por su cumpleaños y por haber dado vida hace 15 años.