Esto fue lo que le respondió Lizeth Castro a una mujer que le preguntó sobre su marido al otro lado del mundo

Lizeth Castro comparte una reflexión sobre el amor y la libertad en pareja mientras disfruta de su viaje en Londres con su hermana. (Cortesía Lizeth Castro/Cortesía Lizeth Castro)

Mientras disfruta de su viaje por Londres, Lizeth Castro compartió una conversación muy reveladora con una joven tica que también formaba parte de su grupo.

Una pregunta inocente sobre su esposo llevó a una reflexión profunda sobre lo que significa realmente ser pareja.

“¿Está casada?”, le preguntó la joven, curiosa por saber más de la vida personal de Lizeth. “Sí”, respondió Lizeth, sonriendo. Sin embargo, la siguiente pregunta dejó a la comunicadora algo sorprendida: “¿Y se vino sola a este viaje?”. Entonces aclaró que no estaba sola, sino que viajaba acompañada de su hermana.

La joven, asombrada por la ausencia del esposo en el viaje, replicó: “¡Por eso! ¡Sin su esposo! ¿Y qué dijo de que viniera a este viaje sin él?”. Lizeth, sin dudarlo, respondió con sabiduría lo que en su momento le dijo su marido: “Pues que disfrutara, que viviera cada momento, que Dios me acompañara y que cada experiencia que viviera con mi hermana iba a ser única”.

Con una sonrisa, Lizeth Castro responde a la curiosidad de una joven tica sobre su matrimonio que vive unos días a distancia, dando una lección de confianza y amor. (Lizeth Castro/Lizeth Castro)

Pero la curiosidad de la joven no terminó allí. “¿Y él no le hace falta?”, preguntó, buscando entender cómo podía Lizeth estar tan tranquila sin su pareja. La respuesta fue sencilla y cargada de amor: “Lo llamo todos los días para contarle todo, y ha sido muy bonito extrañarnos”.

La joven, con una expresión de asombro, sonrió al escuchar esa reflexión. Lizeth aprovechó el momento para compartir su visión sobre el amor y las relaciones.

“A estas alturas ya uno ha entendido que ser pareja es libertad, es extrañarse, pero también amarse, no importa donde estés”, comentó.

Antes de terminar la conversación, Lizeth dejó un mensaje de amor a su esposo, compartiendo en sus redes sociales: “Ya casi nos vemos, mi Vic amado”, dejando claro que el amor no conoce distancias y que la conexión emocional sigue fuerte, sin importar la lejanía.