Lizeth Castro reaccionó al video viral que tiene a muchos riéndose de ella

Lizeth Castro compartió el video. (Cortesía Lizeth Castro/Cortesía Lizeth Castro)

Lizeth Castro finalmente habló sobre el video que se volvió viral en redes sociales y aclaró qué fue lo que realmente pasó, además de reaccionar a los comentarios de sus seguidores.

El clip, que se volvió tendencia a inicios de año, muestra a la comunicadora con unos años menos dando la noticia de un incendio. Pero lo que más ha hecho reír a todos es un detalle de fondo: se escucha a una taxista decir: “Mami quítese de ahí que la van a majar”.

Al respecto, Castro no pudo contener la risa y comentó: “¡Aquella juventud, divino tesoro!”. La periodista contó que alguien le agregó el audio que hoy saca carcajadas a más de uno. “¡Cómo hemos gozado!”, escribió al compartir nuevamente el video en su perfil.

Lizeth Castro revive su juventud y nos hace reír a todos

Sus seguidores no tardaron en reaccionar:

“Me da mucha risa recordar todas las vivencias que ha tenido a lo largo de su carrera, especialmente esas que ocurrieron en vivo y que, sin querer, nos siguen sacando carcajadas hasta hoy. Son momentos que la hacen aún más cercana y auténtica”, “Recuerdo desbloqueado” y “Jajaja, nunca olvido una broma que te hicieron en una escena de un crimen”, fueron algunos de los comentarios.

Sin duda, Lizeth demostró que además de buena periodista, ¡también sabe reírse de sí misma!