Lizeth Castro mostró cómo se vive un final de año desde la propia torre Eiffel

La periodista nacional, Lizeth Castro, terminó el año y recibió el 2026 en París, Francia, frente a la torre Eiffel, en la que realizó un pequeño live en su cuenta de Facebook.

Castro mostró el momento del conteo final hasta que fuera 1 de enero y reveló cómo se vive dicho festejo desde uno de los sitios más populares de todo el planeta.

Lizeth Castro recibió el año desde Paris. (Cortesía Lizeth Castro/Cortesía Lizeth Castro)

“Desde Franciaaaaa, feliz año 2026!! Dios bendiga nuestra patria!!”, publicó en el video que quedó publicado en su perfil de Facebook.

Juegos de pólvora y con la torre completamente iluminada, así fue como se resume el recibir el año en la famosa Dama de hierro.