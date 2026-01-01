Farándula

Lizeth Castro mostró cómo se vive un final de año desde la propia torre Eiffel

La periodista Lizeth Castro recibió el año desde París, Francia

Por Eduardo Rodríguez

La periodista nacional, Lizeth Castro, terminó el año y recibió el 2026 en París, Francia, frente a la torre Eiffel, en la que realizó un pequeño live en su cuenta de Facebook.

Castro mostró el momento del conteo final hasta que fuera 1 de enero y reveló cómo se vive dicho festejo desde uno de los sitios más populares de todo el planeta.

Lizeth Castro
Lizeth Castro recibió el año desde Paris. (Cortesía Lizeth Castro/Cortesía Lizeth Castro)

“Desde Franciaaaaa, feliz año 2026!! Dios bendiga nuestra patria!!”, publicó en el video que quedó publicado en su perfil de Facebook.

Juegos de pólvora y con la torre completamente iluminada, así fue como se resume el recibir el año en la famosa Dama de hierro.

