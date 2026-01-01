Farándula

Regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh fue con una canción que habla de Dios

La canción de Amaia y La Oreja de Van Gogh fue presentada en el especial de Noche Vieja de TVE

Por Eduardo Rodríguez

Un tema sobre Dios y la religiosidad; esa fue la canción presentada en el especial musical de TVE en la Nochevieja, siendo este un tema no explorado antespor La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero, en el regreso de la cantante al grupo luego de 18 años de haber separado caminos.

En la canción se puede escuchar el estribillo de: “Yo creo en Dios a mi manera, hay más preguntas que respuestas que en la aurora boreal, somos los dos polvos de estrellas”, dice la canción con el título de “Todos estamos bailando la misma canción”.

Un tema sobre Dios es lo que presentó La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero en este inicio de 2026 (FERNANDO ALVARADO)

En YouTube, el video de la canción ya cuenta con más de 141 mil reproducciones y más de 10 mil likes con menos de 24 horas de haberse publicado a la hora de la redacción de esta nota.

