Periodista rompió en llanto en vivo tras inesperada sorpresa

El periodista Pablo Campos, de Calle 7 Informativo, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la televisión costarricense durante la celebración del Día de la Madre, cuando una sorpresa completamente inesperada lo hizo llorar en vivo.

Todo ocurrió durante un pase del programa. Campos fue consultado sobre qué le diría a su mamá en una fecha tan especial, pero antes de que pudiera extenderse llegó la sorpresa: su madre, doña Elvia, estaba junto a otra periodista del espacio y tenía un mensaje preparado para él.

Las palabras inmediatamente tocaron al comunicador.

“Mi amor, cuánto te amo, mi corazón. Tú sabes que eres un héroe”, comenzó diciéndole su mamá.

Su mamá recordó los momentos más difíciles

(Captura de video/Captura de video)

Doña Elvia continuó hablando sobre el esfuerzo que realizó su hijo para salir adelante y recordó que ambos se acompañaron en circunstancias complicadas.

“Sé que eres un héroe, que has pasado por pasos muy difíciles para ser lo que sos. Te amo de corazón, te amo porque en los momentos más duros de mi vida has estado conmigo”, expresó.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó que Pablo incluso había tenido que continuar cumpliendo con sus responsabilidades profesionales mientras enfrentaba preocupaciones familiares.

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“Has tenido que transmitir cuando te he llamado porque me he sentido mal”, le dijo.

Finalmente, doña Elvia le mostró una rosa y volvió a recordarle cuánto lo quiere.

“Mami, te amo mucho”

Una televidente dejó como palo de gallinero al periodista y presentador de canal 7, Pablo Campos. (Instagram/Instagram)

Desde el estudio, Pablo Campos no pudo contener las lágrimas y respondió a su mamá con pocas palabras, pero cargadas de emoción.

“Mami, te amo también,” respondió inicialmente.

Antes de terminar la transmisión, volvió a dirigirse a ella: “Mami, que te amo mucho. Gracias por existir. La amo”.

“Yo también te amo. Te amo hasta el cielo, mi corazón,” respondió doña Elvia.

La interacción generó una ola de comentarios en redes sociales.

“Lloré, demasiado amor”, “Llorar por desconocidos es mi pasión”, “Madre solo hay una. Lloré y recordé a mi madre que ya no está presente”, “Qué lindo Pablo, la reacción cuando la vio, lloré”, “Se me metió una mamita en el ojo”, “Me salió una lágrima en el ojo”, decían algunos de los usuarios.