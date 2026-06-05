Teleguía Farándula

Periodista sufrió fuerte caída en vivo mientras reportaba las lluvias y el video se volvió viral

Periodista protagonizó un inesperado momento mientras realizaba un reporte desde la calle

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Un periodista mexicano se convirtió en tendencia en redes sociales luego de sufrir una aparatosa caída mientras realizaba una transmisión en vivo sobre las fuertes lluvias que afectan a la ciudad de Guadalajara.

Se trata de Miguel Ángel del Toro, reportero de Canal 13 México, quien perdió el equilibrio y cayó de espaldas mientras explicaba las complicadas condiciones climáticas que se registraban en la zona.

La caída ocurrió en plena transmisión

Miguel Ángel del Toro cayó de espaldas mientras reportaba las fuertes lluvias en Guadalajara.
Miguel Ángel del Toro cayó de espaldas mientras reportaba las fuertes lluvias en Guadalajara. (Captura/Captura)

El incidente quedó grabado completamente por las cámaras mientras el comunicador describía la intensidad de las lluvias.

“Está fuerte, como en el centro de Guadalajara, así que tengan sus precauciones porque, como vemos acá, sí está fuerte...”, decía el periodista justo antes de perder el equilibrio y caer aparatosamente al suelo.

Las imágenes muestran cómo el reportero se va hacia atrás de forma inesperada, generando la preocupación inmediata entre quienes seguían la transmisión en vivo y los compañeros de trabajo.

Su compañera reaccionó muy preocupada

Desde el estudio, la conductora que mantenía contacto con el periodista quedó impactada al ver el accidente en directo.

¡Miguel Ángel, Miguel Ángel! Ay, Miguel Ángel del Toro. Bueno, acabamos de ver un accidente de Miguel Ángel del Toro. Más adelante estaremos hablando con usted de cómo se encuentra”, expresó visiblemente preocupada.

LEA MÁS: Johnny López, de Teletica, vivió momentos de gran preocupación este viernes

La reacción de la presentadora también llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes destacaron que su primera preocupación fue conocer el estado de salud de su compañero.

Miguel Ángel del Toro cayó de espaldas mientras reportaba las fuertes lluvias en Guadalajara.
Miguel Ángel del Toro cayó de espaldas mientras reportaba las fuertes lluvias en Guadalajara. (Captura/Captura)

El video rápidamente se hizo viral

Como suele ocurrir con los momentos inesperados en televisión en vivo, el video comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el periodista no sufrió consecuencias graves tras la caída.

Sin embargo, el momento quedó registrado para siempre en la transmisión y ya es uno de los videos más compartidos de las últimas horas en redes sociales.

@redunotv

Un periodista vivió un inesperado momento mientras realizaba una transmisión en vivo en México. Mientras informaba sobre un hecho noticioso, sufrió una caída que quedó registrada por las cámaras. Fuente: Medios Internacionales ▶️ Más información en www.reduno.com.bo #RedUnoDigital #RedUno #Noticias

♬ sonido original - RED UNO DE BOLIVIA - RED UNO DE BOLIVIA
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miguel Ángel del ToroCanal 13Periodista mexicanoCaídaEn vivo
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.