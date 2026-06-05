Periodista sufrió fuerte caída en vivo mientras reportaba las lluvias y el video se volvió viral

Un periodista mexicano se convirtió en tendencia en redes sociales luego de sufrir una aparatosa caída mientras realizaba una transmisión en vivo sobre las fuertes lluvias que afectan a la ciudad de Guadalajara.

Se trata de Miguel Ángel del Toro, reportero de Canal 13 México, quien perdió el equilibrio y cayó de espaldas mientras explicaba las complicadas condiciones climáticas que se registraban en la zona.

La caída ocurrió en plena transmisión

Miguel Ángel del Toro cayó de espaldas mientras reportaba las fuertes lluvias en Guadalajara. (Captura/Captura)

El incidente quedó grabado completamente por las cámaras mientras el comunicador describía la intensidad de las lluvias.

“Está fuerte, como en el centro de Guadalajara, así que tengan sus precauciones porque, como vemos acá, sí está fuerte...”, decía el periodista justo antes de perder el equilibrio y caer aparatosamente al suelo.

Las imágenes muestran cómo el reportero se va hacia atrás de forma inesperada, generando la preocupación inmediata entre quienes seguían la transmisión en vivo y los compañeros de trabajo.

Su compañera reaccionó muy preocupada

Desde el estudio, la conductora que mantenía contacto con el periodista quedó impactada al ver el accidente en directo.

“¡Miguel Ángel, Miguel Ángel! Ay, Miguel Ángel del Toro. Bueno, acabamos de ver un accidente de Miguel Ángel del Toro. Más adelante estaremos hablando con usted de cómo se encuentra”, expresó visiblemente preocupada.

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La reacción de la presentadora también llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes destacaron que su primera preocupación fue conocer el estado de salud de su compañero.

Miguel Ángel del Toro cayó de espaldas mientras reportaba las fuertes lluvias en Guadalajara. (Captura/Captura)

El video rápidamente se hizo viral

Como suele ocurrir con los momentos inesperados en televisión en vivo, el video comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el periodista no sufrió consecuencias graves tras la caída.

Sin embargo, el momento quedó registrado para siempre en la transmisión y ya es uno de los videos más compartidos de las últimas horas en redes sociales.