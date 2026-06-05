Johnny López, de Teletica, vivió momentos de gran preocupación este viernes

El periodista y presentador de canal 7, Johnny López, pasó por un gran susto la mañana de este viernes debido a una inesperada aventura protagonizada por uno de sus perros.

Según contó el comunicador, Sirius, la mascota que adoptó junto a Marcelo Castro hace casi tres años, desapareció durante cerca de una hora, provocando momentos de estrés, preocupación y una intensa búsqueda por los alrededores de su casa.

Johnny López terminó así de empapado por buscar a su perro Sirius. (Instagram/Instagram)

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El perro de Johnny López se escapó y lo puso a correr

A través de sus historias de Instagram, el presentador de Más que noticias relató el incidente que vivió con el peludito.

“Perro escapista huye río arriba”, escribió Johnny al compartir un video sobre lo sucedido.

El comunicador explicó que una de las ventajas de vivir rodeado de naturaleza también puede convertirse en un problema cuando una mascota decide explorar por su cuenta.

“Ventajas de vivir en la montaña: que uno tiene un río para refrescarse; desventajas de vivir en la montaña: que se pierda uno de los perros y haya que venir a buscarlo”, afirmó.

Johnny López relata lo que le sucedió

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Johnny López terminó metido en un río buscando a Sirius

La búsqueda no fue sencilla. El periodista contó que caminó durante casi una hora por la montaña e incluso tuvo que recorrer el cauce de un río cercano a su vivienda en San Isidro de Heredia.

La situación fue tan intensa que terminó completamente empapado mientras intentaba localizar al animal.

“Como una hora caminando río arriba y ya apareció el bandido”, dijo una vez que encontró al perro sano y salvo.

Sirius apareció como si nada hubiera pasado

Tras el angustiante episodio, Johnny compartió una fotografía en la que Sirius aparecía tranquilamente en uno de los balcones de la casa, como si nada.

El periodista aprovechó para bromear con el nombre de su mascota, inspirado en uno de sus personajes favoritos del universo de Harry Potter.

“Sirius Black, experto en escapar de Azkaban, mejor nombre imposible”, escribió.

El nombre del perro hace referencia a Sirius Black, uno de los personajes más populares de la saga de Harry Potter.

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Johnny López mostró esta foto de Sirius una vez que lo encontró. (Instagram/Instagram)

Una adopción que cambió la vida del perrito

En agosto de 2023, cuando Johnny López y Marcelo Castro anunciaron la llegada de Sirius a la familia, contaron que el perro había sido abandonado en una finca en Heredia.

Según explicaron, una pareja lo rescató temporalmente mientras encontraba un hogar definitivo, hasta que aparecieron ellos.

“Cuando lo vimos, no lo pensamos dos veces y decidimos traerlo con nosotros para darle una nueva vida llena de amor y chineos”, afirmó López en aquella ocasión.