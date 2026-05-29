Johnny López recuerda cómo recibió la noticia más dura de su vida hace cinco años

El periodista y presentador Johnny López vivió este jueves 28 de mayo un día lleno de nostalgia y emociones, ya que se cumplen cinco años de la muerte de su papá, don Wílmer López.

El padre del comunicador falleció a los 66 años debido a complicaciones de salud derivadas del covid-19 y, en esta fecha tan significativa, el conductor de Más que noticias abrió su corazón para recordar cómo recibió la noticia que marcó su vida para siempre.

Johnny López junto a su papá don Wílmer López. Fotografía: Instagram Johnny López. (Instagram/Instagram)

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Johnny López recordó la dolorosa llamada

A través de varias historias en Instagram, el reconocido periodista de canal 7 compartió el duro momento que vivió aquella noche del 28 de mayo del 2021.

“28 de mayo, como por esta hora (cerca de las 7:30 de la noche), me sonó el teléfono y recibí la llamada con la noticia más dura que he escuchado en mis 36 años. Me llamó mi mamá para avisarme que papi había fallecido en el hospital”, dijo López.

El presentador aseguró que, aunque han pasado cinco años, todavía siente un enorme vacío por la ausencia de su padre, una sensación que se intensifica especialmente en fechas como esta.

“Desde entonces uno siente que algo le hace falta, pero un día como hoy como que la sensación se vuelve más grande, más intensa; sin embargo, también uno encuentra las formas de recordarlo, de honrar su legado y su herencia y para mí una de las cosas que siempre me marcó de papi era que nunca lo escuché decir: ‘¡qué cansado!, a pesar de que trabajaba mucho”, mencionó.

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Johnny López recuerda el peor momento de su vida hasta ahora

Don Wílmer sigue presente en sus vidas

Pese al dolor que todavía siente su familia, Johnny López destacó que la fe ha sido fundamental para afrontar la pérdida.

“En medio de eso Dios le habla a uno y se manifiesta y estoy seguro de que desde el cielo papi nos cuida y nos acompaña y sigue estando presente en muchas formas en nuestras vidas”, finalizó.

Además de las historias, el periodista publicó un emotivo mensaje acompañado de una fotografía junto a su padre durante una celebración familiar.

“Han pasado 5 años desde que la vida cambió para siempre. No ha habido un solo día en que no te extrañemos. Tu ausencia sigue doliendo, pero también sigue acompañándonos todo lo que nos dejaste: tus consejos, tus valores, tu forma de querer y de enfrentar la vida.

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“Aquí seguimos, intentando ser buenas personas, cuidando de los nuestros y poniendo en práctica muchas de las cosas que nos enseñaste. Te amamos, te recordamos y te llevamos con nosotros todos los días”, escribió.