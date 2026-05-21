Johnny López presume uno de sus momentos más inolvidables junto a Marcelo Castro

El periodista Johnny López aprovechó una popular tendencia de Instagram para presumir uno de los momentos más especiales e inolvidables que ha vivido junto a su pareja, Marcelo Castro.

El presentador de Teletica compartió en sus historias una fotografía del lugar al que le gustaría regresar, sumándose así a uno de los “trends” más recientes que circulan en redes sociales.

Johnny López y Marcelo Castro durante su viaje a España en el 2024. Fotografía: Instagram Johnny López. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Johnny López celebra los 15 años del sueño que marcó su vida

Johnny López recordó especial viaje con Marcelo Castro

La imagen que desempolvó la figura de canal 7 corresponde al soñado viaje que realizó en diciembre del 2024 junto a Marcelo y toda su familia por España y Marruecos.

En la fotografía, López aparece montando un camello en medio del desierto, mientras detrás de él avanza Castro sobre otro de esos animales.

La figura de Sábado feliz y Más que noticias ubicó la imagen en Merzouga, un pequeño pueblo al sureste marroquí conocido por ser una de las principales puertas de entrada al impresionante Erg Chebbi, en el desierto del Sahara.

LEA MÁS: Johnny López presume al integrante de la familia que cambió su vida y la de Marcelo Castro

“Sueño hecho realidad”, dijo Johnny sobre la experiencia

Aunque esta vez el periodista únicamente compartió la imagen siguiendo la dinámica del “trend”, cuando realizó el viaje en el 2024 sí habló de lo especial que fue cumplir ese sueño.

“¡Sueño hecho realidad! Qué bonito lugar y qué bendición compartir esta experiencia en familia”, escribió en aquel momento en Instagram.

Johnny López destacó esta fotografía del inolvidable momento con Marcelo Castro entre los lugares que le gustaría volver a estar. Fotografía: Instagram Johnny López. (Instagram/Instagram)

El viaje sigue siendo uno de sus recuerdos más especiales

Las fotografías y videos de aquella aventura todavía permanecen entre las historias destacadas y publicaciones fijas del perfil de Johnny López.

Sin duda, el recorrido por Marruecos y España se convirtió en una de las muchas experiencias memorables que el periodista y Marcelo Castro han construido juntos tras bastantes años de relación.

LEA MÁS: Johnny López no se le quedó callado a mujer que dijo que él y Marcelo Castro “viven en pecado”