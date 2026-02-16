Farándula

Johnny López presume al integrante de la familia que cambió su vida y la de Marcelo Castro

Periodista de Teletica habló al respecto a un año de compartir techo con el miembro más nuevo de la familia

Por Manuel Herrera

El periodista Johnny López celebró este domingo el primer año de la llegada a casa del integrante de la familia que, según él mismo dijo, le cambió la vida a él y a su pareja, Marcelo Castro.

La figura de Teletica no dudó en compartir su felicidad en redes sociales y presumir al más chineado del hogar.

Johnny López, Marcelo Castro anduvieron de viaje en diciembre con toda la familia del presentador de Más que noticias.
Johnny López y Marcelo Castro tienen años de estar juntos. Fotografía: Instagram. (Cortesía)

Frodo, el perrhijo que llenó la casa de amor

De quien habló con enorme orgullo fue de su perrhijo más cachorro: Frodo, un hermoso golden retriever que llegó a su hogar el 15 de febrero del 2025, mes y medio después de su nacimiento.

“Llegó a casa hace un año y sin duda ha revolucionado la vida de todos”, afirmó el presentador de Más que noticias, junto con una fotografía en la que aparece abrazando a su peludito.

Frodo es hijo de Nacho y Ela, perrita de José Ernesto Herrera, excompañero de Johnny en Teletica. Ambas familias acordaron hace un tiempo cruzar a sus mascotas para cumplir el sueño de tener hijitos de ellos.

Johnny López
Johnny López junto a Frodo, su perrhijo "menor" y el de Marcelo Castro. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

“El amor que dan los animales es sanador”

Johnny López también compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde dejó claro lo importante que se ha vuelto Frodo en su vida y en la de Marcelo.

“Su presencia, su energía y su chineo de bebé gigantón nos alegran los días y nos confirman a todos que el amor que dan los animales es sanador y cambia vidas”, escribió al celebrar el primer añito del peludito en casa.

El comunicador confesó además que a Frodo le dice de cariño Fo, Fofito o Fofo, aunque cuando lo regaña lo llama, entre risas, Luis Alfredo.

Los periodistas y pareja Johnny López y Marcelo Castro.
Marcelo Castro junto a Frodo en febrero del 2025 cuando llegó a su familia. Fotografía: Instagram. (redes/Instagram)

Sin duda, el perrhijo se convirtió en el rey del hogar y en el motor de alegría para la pareja.

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

