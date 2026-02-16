Johnny López presume al integrante de la familia que cambió su vida y la de Marcelo Castro

El periodista Johnny López celebró este domingo el primer año de la llegada a casa del integrante de la familia que, según él mismo dijo, le cambió la vida a él y a su pareja, Marcelo Castro.

La figura de Teletica no dudó en compartir su felicidad en redes sociales y presumir al más chineado del hogar.

Johnny López y Marcelo Castro tienen años de estar juntos. Fotografía: Instagram. (Cortesía)

LEA MÁS: A Johnny López y José Ernesto Herrera los une un tierno vínculo tras trabajar juntos en canal 7

Frodo, el perrhijo que llenó la casa de amor

De quien habló con enorme orgullo fue de su perrhijo más cachorro: Frodo, un hermoso golden retriever que llegó a su hogar el 15 de febrero del 2025, mes y medio después de su nacimiento.

“Llegó a casa hace un año y sin duda ha revolucionado la vida de todos”, afirmó el presentador de Más que noticias, junto con una fotografía en la que aparece abrazando a su peludito.

Frodo es hijo de Nacho y Ela, perrita de José Ernesto Herrera, excompañero de Johnny en Teletica. Ambas familias acordaron hace un tiempo cruzar a sus mascotas para cumplir el sueño de tener hijitos de ellos.

Johnny López junto a Frodo, su perrhijo "menor" y el de Marcelo Castro. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Johnny López no se le quedó callado a mujer que dijo que él y Marcelo Castro “viven en pecado”

“El amor que dan los animales es sanador”

Johnny López también compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde dejó claro lo importante que se ha vuelto Frodo en su vida y en la de Marcelo.

“Su presencia, su energía y su chineo de bebé gigantón nos alegran los días y nos confirman a todos que el amor que dan los animales es sanador y cambia vidas”, escribió al celebrar el primer añito del peludito en casa.

El comunicador confesó además que a Frodo le dice de cariño Fo, Fofito o Fofo, aunque cuando lo regaña lo llama, entre risas, Luis Alfredo.

Marcelo Castro junto a Frodo en febrero del 2025 cuando llegó a su familia. Fotografía: Instagram. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Marcelo Castro y Johnny López derriten a muchos con tiernas fotos de Navidad

Sin duda, el perrhijo se convirtió en el rey del hogar y en el motor de alegría para la pareja.