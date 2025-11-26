Marcelo Castro y Johnny López derriten a muchos con tiernas fotos de Navidad

Marcelo Castro y Johnny López volvieron a robarse el cariño de la gente gracias a una dulcísima sesión de fotos navideñas que protagonizaron junto a sus dos adorados “perrhijos”, Nacho y Frodo.
Las imágenes, compartidas por Johnny en sus redes sociales, rápidamente se llenaron de mensajes llenos de cariño, tanto para ellos como pareja, como para sus mascotas.
Una sesión navideña que enamoró a todos
Según contó el presentador de canal 7, las fotos fueron captadas por el reconocido fotógrafo Arnoldo Robert, quien es muy cercano a Teletica y una figura muy conocida dentro de la farándula tica.
“La época más linda del año. Les comparto unas cuantas fotos de la sesión que tuvimos con Marcelo Castro, Nacho y Frodo para celebrar la Navidad. ¡Qué lindos recuerdos! Todo posible gracias al más crack, quien se lució con estos espacios para que todos podamos vivir esta experiencia con fotos chivísimas que, sin duda, se guardan por siempre en el corazón”, escribió el presentador de Más que noticias al compartir las fotos.
En algunas instantáneas aparecen los cuatro juntos, y en otras posan solo Marcelo y Johnny.
Reacciones llenas de cariño y bendiciones
La publicación ya acumula cientos de “me gusta” y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en dejarles mensajes de apoyo, buenos deseos y ternura.
Algunos de los comentarios que más destacaron fueron: “¡Qué lindos! Dios les bendiga a ustedes, a las mascotitas lindas. Les deseo una feliz Navidad”, “Guapísimos todos”, “¡Qué hermosos se ven! Bendiciones”, “Esas mascotitas son apenas para foto de calendario, son una hermosura y súper tiernos”, “Bellos”.
Los seguidores de López quedaron encantados con las fotos y con el ambiente navideño que, junto a don Marcelo y sus peluditos, lograron transmitir.
