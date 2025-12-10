Johnny López no se le quedó callado a mujer que dijo que él y Marcelo Castro “viven en pecado”

Johnny López increpó públicamente a una seguidora de Facebook quien cuestionó en un comentario que el hogar del periodista y su novio Marcelo Castro sea bendecido por Dios pues considera que la pareja “vive en pecado”.

La mujer reaccionó de forma inesperada a una publicación que hizo el presentador de canal 7 en sus redes sociales con fotos navideñas en las que mostró cómo pasó estos primeros días de diciembre.

Marcelo Castro y Johnny López tienen años de relación amorosa. Fotografía: Facebook Johnny López. (Facebook)

“Así va el mes de diciembre. En casa, la Navidad no se trata solo de decoraciones ... se trata de sentir con el corazón. Son las luces que encendemos juntos, las risas que llenan las noches, los aromas que se quedan para siempre. Aquí en casa tratamos de que cada rincón cuente una historia y que cada detalle se vuelva un recuerdo”, escribió Johnny junto a las festivas instantáneas.

Crítica de una seguidora

Tanto en Facebook como en Instagram mucha gente tuvo que ver con la publicación y aunque mayormente los comunicadores recibieron mensajes de bendición para ellos y su hogar en estas fechas del año, no faltaron los que criticaron sus vidas y relación.

A una seguidora de Facebook del presentador de Más que noticias, no le gustó mucho que la gente le mandara bendiciones a la pareja, que tiene años junta, porque según ella la vida que llevan no es agradable ante los ojos de Dios.

“No digas que Dios los bendiga, Dios no está donde hay pecado. Ellos son buenas personas, pero están viviendo en pecado. Normalizar algo que va contra los principios de Dios; Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Hombre y mujer hizo Dios”, opinó la mujer el martes por la noche.

La respuesta contundente de Johnny

Cuando Johnny se encontró con el comentario, no lo dejó pasar por alto y le respondió con todo a la mujer; eso sí, con mucho respeto y educación.

“¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo? DIOS NO ESTÁ DONDE HAY PECADO… O sea, según su lógica tampoco estaría (Dios) en su corazón (en el de ella)... por andar juzgando vidas ajenas. Pero sabe una cosa, no creo que Dios la odie por eso. Él ama, siempre, todos los días y su misericordia se renueva siempre, para usted, para mí, para todos los pecadores”, dijo la figura del canal del trencito.

Marcelo Castro y Johnny López junto a sus "perrhijos" en una tierna sesión de fotos de Navidad. Fotografía: Facebook Johnny López. (Instagram/Instagram)

Para rematar, Johnny habló de lo único diferente que encuentra entre el pecado que la mujer está cometiendo al juzgarlos a ellos y el que supuestamente él comete por tener una relación amorosa sentimental.

“Lo único que veo distinto entre su pecado y el mío, es que yo a nadie le hago daño, en cambio andar repartiendo mala vibra... eso se devuelve”, finalizó.

Reacciones del público

A ese comentario de Johnny mucha gente comenzó a reaccionar con emoticones y palabras de apoyo para él y su pareja, con quien lleva años siendo una de las relaciones más sólidas del medio.