Johnny López celebra los 15 años del sueño que marcó su vida

El periodista y presentador Johnny López vive un momento muy especial al celebrar 15 años en Teletica, la televisora que le permitió cumplir uno de los sueños más importantes de su vida.

El comunicador hizo pública su emoción este martes, recordando que el pasado domingo 5 de abril alcanzó este importante aniversario profesional.

Johnny López trabaja en la actualidad en Más que noticias. (Instagram/Instagram)

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“15 años de un sueño hecho realidad”

A través de sus redes sociales, Johnny López compartió un mensaje cargado de sentimiento por todo lo vivido en la pantalla de canal 7.

“15 años de un sueño hecho realidad. 15 años en Teletica”, afirmó López, quien ha desarrollado su carrera como periodista y presentador durante estos tres lustros.

Agradecido por el camino recorrido

El actual presentador de Más que noticias aseguró que le cuesta encontrar palabras para describir lo que ha significado su paso por la televisora.

“Las palabras se quedan cortas para describir lo maravilloso de este viaje. Doy gracias a Dios por lo vivido, lo aprendido y el camino recorrido”, afirmó.

Johnny López celebró 15 años del sueño profesional que se le hizo realidad. (Instagram/Instagram)

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Una carrera sólida en la televisión costarricense

Además de su rol en la revista vespertina de noticias positivas, Johnny López también forma parte del programa Sábado Feliz, al que se integró en setiembre del 2024.

En Teletica, el comunicador ha participado en grandes producciones, entre ellas el exitoso formato Dancing with the Stars, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del canal.

Vida personal y nuevos retos

Fuera de cámaras, Johnny López también es conocido por su relación con Marcelo Castro, con quien comparte su vida personal mientras continúa creciendo en su carrera profesional.

Con 15 años de trayectoria, el presentador deja claro que sigue con la misma ilusión de cuando inició su camino en Teletica.

Johnny López participó en el 2019 en Dancing with the Stars. Fotografia: Mayela López. (Mayela Lopez)

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