Johnny López grabó Sábado feliz en uno de sus días más duros: “No tenía energía ni motivación”

Johnny López, presentador de Sábado feliz, contó que la productora le envió un mensaje diciéndole que fue su mejor programa. (redes/Instagram)

El presentador Johnny López, de Sábado feliz, se sinceró con sus seguidores al revelar que la grabación del programa de este sábado coincidió con uno de los momentos más difíciles que ha vivido recientemente.

Según contó, todo ocurrió en medio de la preocupación por la salud de su abuela, quien está internada en el hospital, y con la mente completamente enfocada en su familia.

“Emocionalmente, ha sido uno de los días más duros que me ha tocado enfrentar personalmente, pero también profesionalmente, por una situación de salud con mi abuela, y todavía hay cosas pendientes, exámenes y demás. Entonces, hoy ha sido un día de hospitales, de ir de un lugar a otro”, confesó.

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La situación fue tan fuerte que, incluso, dudó si debía presentarse a trabajar.

“La verdad es que no me siento en condiciones, no me siento con motivación, no me siento con energía”, relató sobre lo que pensaba antes de iniciar la grabación.

Durante el programa, intentó disimular lo que estaba pasando, pero algunos compañeros notaron que algo no andaba bien. A esto se sumaron mensajes de familiares que le advertían que el estado de su abuela se estaba complicando.

“Entonces la mente ya está en otro lado”, dijo.

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En medio de la carga emocional, Johnny contó que buscó un momento a solas para orar y encontrar calma antes de empezar a grabar.

Sábado feliz se graba los jueves, pero se transmite los sábados por canal 7. (redes/Instagram)

Tras ese momento, aseguró que logró sobreponerse y cumplir con su trabajo.

“No me di cuenta en qué momento mi cabeza cambió de chip”, contó, al destacar que incluso terminó bailando y animando al público.

Para él, esta experiencia fue una lección de vida, pues lo hizo comprender que: “las dificultades se enfrentan agarrados de la mano de Dios”.

En cuanto a la salud de su abuela, de 90 años, dijo que es delicada, por eso en la familia están a la espera de cualquier noticia.