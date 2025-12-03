¿Por qué Lisbeth Valverde dejó de vivir la Navidad y qué la hizo volver a celebrarla?

Lisbeth Valverde contó que dejó de hacer varias cosas navideñas por la actitud “Grinch” de su novio, Travis Cones, pero aseguró que este año decidió empoderarse y volver a disfrutar de sus tradiciones.

Lisbeth Valverde volvió a recuperar el espíritu navideño este 2025. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

Lisbeth reconoció que durante años dejó de hacer varias actividades de la temporada por la influencia de su novio, Travis Cones, a quien describió como un Grinch. Sin embargo, afirmó que este 2025 decidió romper ese hábito y recuperar su espíritu navideño.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde, la última Miss Costa Rica de Teletica, dijo esto sobre Mahyla Roth tras Miss Universo

“Estos días he estado sentimental con el tema navideño. Mi novio es supergrinch, no le gusta nada, y con los años me dio pereza decorar, hacer platillos y todo eso porque sentía que él no lo disfrutaba. Pero este año eso se acabó”, dijo.

Lisbeth este año decidió empoderarse y disfrutar la temporada sin limitaciones.

La presentadora explicó que el cambio nació cuando entró a una cafetería y vio el lugar completamente decorado.

“Cuando lo vi dije: ‘¿Por qué no decoro, por qué no hago cosas navideñas?’ Travis tendrá que contagiarse del espíritu navideño, no sé cómo ni cuándo lo perdió”, contó.

Aunque aceptó que ya no decorará su casa porque “se le hizo tarde”, sí retomará una de sus tradiciones favoritas: hacer tamales.

Lisbeth Valverde en Navidad

“No los sé hacer sola, así que voy a ir a San Ramón, mi pueblo, para hacerlos con mi mamá. Ella es la mejor para enseñarme porque se las sabe todas”, señaló.

Valverde aseguró que este año decidió disfrutar la Navidad sin frenos, independientemente de si a su pareja le entusiasma o no.