Teleguía Farándula

¿Por qué Lisbeth Valverde dejó de vivir la Navidad y qué la hizo volver a celebrarla?

Lisbeth Valverde admitió que su espíritu navideño estaba apagado por la actitud de su novio, pero un simple detalle la hizo cambiarlo todo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Lisbeth Valverde contó que dejó de hacer varias cosas navideñas por la actitud “Grinch” de su novio, Travis Cones, pero aseguró que este año decidió empoderarse y volver a disfrutar de sus tradiciones.

Lisbeth Valverde
Lisbeth Valverde volvió a recuperar el espíritu navideño este 2025. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

Lisbeth reconoció que durante años dejó de hacer varias actividades de la temporada por la influencia de su novio, Travis Cones, a quien describió como un Grinch. Sin embargo, afirmó que este 2025 decidió romper ese hábito y recuperar su espíritu navideño.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde, la última Miss Costa Rica de Teletica, dijo esto sobre Mahyla Roth tras Miss Universo

“Estos días he estado sentimental con el tema navideño. Mi novio es supergrinch, no le gusta nada, y con los años me dio pereza decorar, hacer platillos y todo eso porque sentía que él no lo disfrutaba. Pero este año eso se acabó”, dijo.

Lisbeth Valverde y su novio Travis Cones en Mira quién baila
Lisbeth este año decidió empoderarse y disfrutar la temporada sin limitaciones.

La presentadora explicó que el cambio nació cuando entró a una cafetería y vio el lugar completamente decorado.

“Cuando lo vi dije: ‘¿Por qué no decoro, por qué no hago cosas navideñas?’ Travis tendrá que contagiarse del espíritu navideño, no sé cómo ni cuándo lo perdió”, contó.

Aunque aceptó que ya no decorará su casa porque “se le hizo tarde”, sí retomará una de sus tradiciones favoritas: hacer tamales.

Lisbeth Valverde en Navidad

“No los sé hacer sola, así que voy a ir a San Ramón, mi pueblo, para hacerlos con mi mamá. Ella es la mejor para enseñarme porque se las sabe todas”, señaló.

Valverde aseguró que este año decidió disfrutar la Navidad sin frenos, independientemente de si a su pareja le entusiasma o no.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lisbeth ValverdenavidadnovioTravis conesnovio de Lisbeth Valverde
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.