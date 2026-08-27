Presentadora de televisión confesó que mató a su madre a puñaladas

Una presentadora de televisión confesó ante la justicia que mató a puñaladas a su propia madre, de 80 años, y ahora podría pasar el resto de su vida en prisión.

Se trata de Angelynn “Angie” Mock, de 48 años, quien se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su madre, Anita Avers, ocurrida el 31 de octubre de 2025, en Estados Unidos.

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Sedgwick informó que la declaración de culpabilidad fue presentada ante la jueza Faith Johnson.

Según los términos del acuerdo, Mock enfrenta una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 25 años. La audiencia para conocer su condena quedó programada para el 5 de octubre.

Angelynn “Angie” Mock Foto: People en Español (people en es/Angelynn “Angie” Mock,)

Dio diferentes versiones sobre lo ocurrido

El crimen ocurrió durante la mañana de Halloween de 2025, cuando la Policía de Wichita respondió a una emergencia en una vivienda y encontró a Avers con múltiples heridas de arma blanca. Mock fue detenida poco después.

La investigación reveló detalles sobre las diferentes explicaciones que la expresentadora dio acerca de lo sucedido.

Según una declaración jurada obtenida por PEOPLE, un oficial encontró varios cuchillos de cocina y un rallador de queso colocados sobre una almohada junto a Avers.

Mock aseguró inicialmente que había entrado en la habitación de su madre y encontró cuchillos afilados sobre la cama. Posteriormente, afirmó que Avers la siguió con un cuchillo e intentó pelear con ella y que actuó para “salvarse a sí misma”.

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En otro relato citado en el expediente, dijo que conversaba con su madre sobre una próxima entrevista de trabajo cuando Avers habría comenzado a afilar cuchillos.

“Tuve que matarla, no iba a detenerse”, expresó Mock, según la declaración jurada divulgada por PEOPLE.

La comunicadora también hizo afirmaciones en las que decía creer que su madre era “el diablo”.

El caso atravesó un proceso particular antes de llegar a la declaración de culpabilidad, estuvo en pausa desde enero hasta que finalmente, la mujer admitió su responsabilidad por asesinato en primer grado.

Antes de protagonizar este crimen, Mock había trabajado durante varios años frente a las cámaras.

Según información de KWCH, fue presentadora matutina de KTVI Fox 2, en St. Louis, entre 2011 y 2015. También trabajó como reportera deportiva para KLKN, en Lincoln, Nebraska, entre 2002 y 2004.

Será el próximo 5 de octubre cuando la justicia determine su sentencia.