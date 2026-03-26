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Presentadora de televisión contó cómo descubrió que le eran infiel “Me tomó tres días”

La presentadora compartió su experiencia en televisión y detalló las señales que la alertaron

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Por Hillary Chinchilla Marín

La presentadora Linet Puente, del programa Ventaneando, reveló cómo descubrió que su expareja le era infiel, en un testimonio que ha llamado la atención en el mundo del espectáculo.

Sospechas que crecieron con los días

Linet Puente contó su experiencia en el programa Ventaneando.
Linet Puente contó su experiencia en el programa Ventaneando. (Instagram/Tomada de Instagram)

Durante el programa, la comunicadora explicó que comenzó a notar cambios en el comportamiento de su entonces pareja, lo que despertó sus dudas.

“Me tomó tres días darme cuenta”, confesó, aunque aseguró que desde días antes ya sentía que algo no estaba bien, especialmente por las ausencias y cambios en la rutina.

Según relató, ambos tenían mucho trabajo y un hijo pequeño, lo que inicialmente justificaba el poco tiempo juntos, pero ciertos detalles comenzaron a generar inquietud.

El momento clave

La situación se intensificó cuando su pareja salió supuestamente con amigos y no regresó a casa a la hora esperada.

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Fue entonces cuando, guiada por la intuición, revisó redes sociales y detectó inconsistencias en la versión que él le había dado.

Aunque no encontró pruebas directas en ese momento, las actitudes y contradicciones terminaron confirmando sus sospechas.

El relato de Linet Puente se dio en medio de un especial sobre infidelidades en la televisión, donde su experiencia personal se sumó a otros casos del espectáculo.

Su testimonio puso sobre la mesa cómo pequeños cambios en la conducta pueden encender alertas en una relación.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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