Farándula

Candidata de certamen de belleza se quedó sin sus dientes en medio concurso y así reaccionó

Una participante de un certamen de belleza enfrentó un inesperado problema durante su presentación

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El certamen Miss Grand Thailand 2026, que busca coronar a la mujer más bella de Tailandia, ya inició y ha generado conversación en redes sociales tras un incidente protagonizado por una de sus participantes.

Se trata de Kamolwan Chanago, quien vivió un incómodo momento mientras se presentaba ante el público.

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Mientras hablaba frente al micrófono, las carillas de sus dientes superiores se desprendieron, una situación que no pasó desapercibida y quedó registrada en video, el cual se viralizó rápidamente.

Kamolwan Chanago
Kamolwan Chanago supo reaccionar ante la incómoda situación. (Kamolwan Chanago/Instagram)

Reacción que sorprendió y generó aplausos

Lejos de detenerse, la joven se dio la vuelta, se acomodó la dentadura y regresó a su posición sonriendo, demostrando seguridad y control ante la situación. Su reacción fue aplaudida por los presentes y también por muchos usuarios en redes sociales.

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Kamolwan Chanago
La modelo trató de seguir como si nada. (Kamolwan Chanago/Instagram)

El video ha generado opiniones divididas: algunos destacaron su actitud profesional, mientras otros aprovecharon para debatir sobre los sacrificios y exigencias estéticas a las que se someten las aspirantes en este tipo de concursos.

El camino hacia la final internacional

El certamen cuenta con 77 candidatas que compiten por la corona. La gran final está programada para el próximo 29 de marzo.

La ganadora no solo obtendrá el título nacional, sino que también representará a su país en el concurso internacional Miss Grand International 2026, que se celebrará en la India.

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Kamolwan ChanagoMiss Gran Thailand 2026Tailandia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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