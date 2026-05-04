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Productora tica rompe el silencio desde una cama de hospital y cuenta la dura prueba de salud que vive

Mónica Coll reveló que tuvo que someterse a una cirugía urgente en México tras meses de dolor

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Por Fabiola Montoya Salas y Hillary Chinchilla Marín

La productora nacional Mónica Coll abrió su corazón desde una cama de hospital y contó el difícil momento de salud que la obligó a salir del país para someterse a una cirugía urgente.

Por medio de su cuenta de Instagram, Coll compartió un mensaje sincero en el que explicó que la situación que atraviesa.

“Prueba superada. Mi salud me volvió a poner a prueba otra vez, en esta ocasión tuve que correr por mis dos riñones con una nueva cirugía en México”, escribió.

Monica Coll productora costarricense
Monica Coll superó con éxito la cirugía. (Instagram/Instagram)

Un dolor que ya conocía

La productora detalló que desde hace varios meses venía arrastrando un dolor que con el paso del tiempo se fue intensificando.

Según contó, la molestia llegó a afectar, incluso, su trabajo, por lo que tomó la decisión de viajar al extranjero para realizarse los exámenes correspondientes.

Fue ahí donde recibió la noticia que la obligó a actuar de inmediato.

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“Mis exámenes confirmaron que debía operarme urgente”, relató.

La recuperación apenas comienza

Aunque aseguró que lo más complicado ya pasó, Coll fue clara en que el proceso de recuperación sigue siendo retador.

Explicó que su cuerpo todavía le pasa factura, con nuevos dolores, pausas obligadas y constantes recordatorios de que sanar lleva tiempo.

“Ya pasó lo peor, pero todavía mi cuerpo sigue hablando… con muchos dolores nuevos, con pausas y con recordatorios constantes de que sanar también toma tiempo”, compartió.

Agradecida y con nuevos hábitos

Pese a todo, la productora se mostró agradecida por el apoyo recibido durante este proceso.

Indicó que su publicación también tenía como objetivo dar las gracias a las personas que han estado cerca de ella en este momento complicado.

“Hoy abrazo este proceso… incluso con obstáculos e incomodidades”, expresó.

Además, adelantó que le quedan pocos días para recuperarse, regresar a Costa Rica e iniciar una nueva etapa enfocada en cuidar su salud.

“Quiero una vida sana”, concluyó.

Productora realiza grandes eventos en el país
Mónica Coll ha trabajado con artistas como Cristian Nodal. (Instagram/David Chacón/Tomada de Instagram Monica Call)
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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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