Loly regresa con un anuncio que a muchos les dará un “sumenash”

Después de 30 años del final de San Buenaventura, uno de los personajes más queridos y recordados de esa serie de televisión vuelve a hacer ruido.

Se trata de Loly, interpretada por la actriz Marianella Hernández, quien hoy, a los 53 años, sorprende con una inesperada reinvención que mezcla nostalgia, redes sociales y una nueva etapa personal que la llevó a tomar decisiones importantes.

Marianella Hernández es la actriz detrás del recordado personaje de San Buenaventura, Loly. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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El recordado personaje, que entre 1995 y 1996 conquistó al público televisivo con su estilo extrovertido, coqueto y con pocos filtros, vuelve a escena en un momento clave de la vida de su intérprete.

Tras quedar desempleada recientemente de su trabajo de oficina, Hernández decidió desempolvar ese personaje que marcó a generaciones y convertirlo en su nuevo proyecto.

“Tengo 15 días de estar desempleada y a mi edad cuesta más volverse a emplear en otro lugar”, reconoce con total honestidad, dejando claro que este nuevo camino también nace desde la necesidad de salir adelante.

Un regreso que nadie vio venir

Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando Marianella recibió una invitación para participar en una actividad en Pérez Zeledón relacionada con mamografías.

Ahí surgió la idea de revivir a Loly para promocionar el evento en redes sociales, sin imaginar el impacto que tendría.

“Es hora de sacar a Loly de la maleta otra vez… si hago de Loly, la gente se va a acordar”, pensó en ese momento.

Con un video sencillo, improvisado y grabado de forma casera, logró lo que no había sentido hace tres décadas: el contacto directo con el cariño del público.

Así se ve en la actualidad Marianella Hernández en su personaje de Loly. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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La respuesta fue inmediata y abrumadora. Decenas de personas llegaron al evento motivadas por verla y compartir con ella, algo que, en tiempos de televisión tradicional, era imposible medir más allá del rating.

“Fue muy bonito cuando fui a Pérez Zeledón y me encontré con ese montón de gente esperando a ver a Loly”, contó emocionada en una reciente entrevista con La Teja.

De la televisión a TikTok: una nueva vida para Loly

Ese impulso la llevó directo a las redes sociales. En cuestión de días, empezó a subir contenido del personaje y la respuesta no se hizo esperar.

“Empecé a subir cosas de Loly y ya los seguidores superan los 5 mil en TikTok y los comentarios, todos, son preciosos”, afirmó.

Hoy, Marianella tiene claro que esto va en serio y que no se trata solo de nostalgia, sino de construir algo nuevo.

“Me voy a dedicar a un proyecto personal que tengo con Loly, quiero dar clases de teatro, hacer videos publicitarios, trabajar con emprendedores… Loly se apunta a todo”, aseguró.

Marianella Hernández recibió recientemente este regalo de una muñeca de Loly de una emprendedora de Pérez Zeledón. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Una Loly más actual, pero fiel a su esencia

Incluso, no descarta convertir a Loly en una especie de influencer, adaptada a los tiempos actuales, pero sin perder la esencia que la hizo famosa.

“La Loly de ahora está más actualizada, es la misma, pero más fashion”, explica, detallando que ahora cuida más el vestuario, los accesorios y la imagen en general.

También hay una evolución en el discurso. En una época en la que los temas de imagen corporal son más sensibles, Marianella reconoce que ha tenido que ajustar ciertos aspectos.

“Es muy difícil quitarle a la gente de antes “el gorda” del nombre, pero sí, a las generaciones nuevas que están conociendo el personaje les puede molestar, porque ahora es muy delicado, hay niñas con desórdenes alimenticios. Hoy, el solo nombre es ‘bullying’. Ahora puedo ser la tía Loly o Loly a secas. En esta etapa, Loly podría ir al gimnasio y motivar a la gente a hacer una clase de zumba, a buscar un peso ideal, pero por un tema de salud más que de cómo nos vemos”, dijo.

Loly es uno de los personajes que más recuerda la gente de la serie San Buenaventura. Fotografía: Archivo.

Un impulso en medio de momentos difíciles

El regreso del personaje no llega en cualquier contexto. Marianella enfrenta un momento retador tras perder su empleo en una empresa donde trabajaba en el área de ventas y servicio al cliente.

Lejos de frenarse, decidió ver en esta situación una oportunidad. Apostar por Loly no solo es una decisión profesional, sino también emocional.

Dijo que, antes de explotar de nuevo al personaje, le pidió permiso a su creador, el productor José Cortés, quien la autorizó a revivir a Loly.

“Hablé con don José Cortés y él me dio la autorización. Me dijo que yo era Loly. El personaje no ha salido de mí. Mi mamá me dice que Loly está mejor que nunca porque soy una mujer madura. En ese tiempo yo tenía 23 años, ahora tengo 53 y había muchas cosas que me frenaban un poquito porque para entonces era una muchachita”, contó.

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La actriz recordó que en aquellos tiempos una tía le prestaba batas para que Loly ganara el peso que justificaba en su nombre la expresión “la gorda”; eso no cambió mucho en esta nueva etapa.

Según mencionó, sus primas la han ayudado con algunos vestuarios y hasta su mamá llegó hace poco con unos aretes para el personaje.

Marianella Hernández está dispuesta a convertir a Loly en toda una figura de las redes sociales. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Como el ave fénix: un personaje que se niega a desaparecer

El regreso de Loly no es solo un golpe de nostalgia, es también una muestra de cómo los personajes pueden evolucionar y encontrar nuevas formas de conectar con el público.

Marianella Hernández lo tiene claro: si puede hacer reír, motivar y acompañar a las personas en tiempos difíciles, entonces vale la pena seguir apostando por ese personaje que, lejos de desaparecer, renace como el ave fénix.

Y todo apunta a que ese inconfundible estilo, ese carisma único y ese espíritu descomplicado volverán a hacer de las suyas, provocando más de un “surmenage” entre quienes crecieron viéndola y quienes apenas la están descubriendo.

¿Recuerda a La gorda Loly?

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Si usted quiere a Loly en alguna actividad, la indicación de su intérprete es clara: escribirle directamente por las redes sociales.