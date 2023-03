Protagonista de “Jurassic World” confesó que se está muriendo

Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern retoman sus míticos personajes para 'Jurassic World: Dominion'. Foto: Universal

El famoso actor neozelandés, Sam Neil, confirmó en una entrevista que está luchando contra un cáncer que lo tiene al borde de la muerte.

El actor abrió su corazón en una entrevista con el medio The Guardian y contó que padece un cáncer en la sangre que ya está en una etapa muy avanzada.

“El asunto es que estoy acabado, posiblemente, muriendo”, mencionó.

El protagonista de Jurassic World tiene un año luchando con la enfermedad, sin poder trabajar, recibiendo una serie de tratamientos.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros, pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve y me han hecho sentir agradecido por cada día”, agregó.

La situación que vive Neil lo hizo escribir un libro, que está presentando y que sin querer se convirtió en una razón para vivir.

“Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá”, concluyó.