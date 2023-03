Protagonista de “Luis Miguel” tuvo que ir a terapia por culpa del cantante

Diego Boneta, actor y cantante mexicano que ganó mucho reconocimiento por su papel de Luis Miguel en la serie biográfica del cantante. Foto: Instagram (Instagram)

El actor mexicano Diego Boneta, quién aumentó su popularidad tras interpretar al cantante Luis Miguel, contó que ese proyecto lo mandó a terapia.

Meterse en la piel de uno de los artistas más famosos y polémicos de Latinoamérica, por tanto tiempo le provocó a Boneta una crisis de personalidad.

El actor habló en el pódcast del influencer Roberto Martínez sobre lo que le costó eliminar a Luis Miguel de su día a día.

“Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice hasta los dientes y todo. Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego, terapia para volver a mí”, contó.

El también cantante agregó que uno de los episodios que más le afectó fue que un día pidió unos tacos con la voz de “el Sol de México”.

Boneta acaba de estrenar una película de Paramount + y ya está trabajando en una serie que protagoniza con Belinda.