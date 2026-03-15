¿Qué le pasó a Myrka Dellanos? La presentadora revela su diagnóstico de cáncer

La reconocida periodista y presentadora Myrka Dellanos sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de piel, una condición que incluso llegó a infiltrarse en su oreja y el oído.

La comunicadora de 60 años compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que ya fue sometida a una cirugía para remover el cáncer y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Myrka Dellanos (Instagram/La Nación)

La cirugía para remover el cáncer

En su publicación, Myrka Dellanos explicó que la operación se realizó recientemente y que los médicos lograron retirar la afección.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”, escribió.

La periodista acompañó su mensaje con una fotografía donde aparece con el oído vendado, imagen que generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

Inicia un protocolo especial

Tras la cirugía, la presentadora explicó que deberá seguir ciertas recomendaciones médicas para evitar complicaciones en el futuro.

“Estoy agradecida con Dios de que ya todo esté fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas, así que me tengo que cuidar”, comentó.

Dellanos detalló que iniciará un protocolo especial de cuidado, que incluye cambios en su alimentación y medidas de protección.

“Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar el azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar”, señaló.

Tras dar a conocer su diagnóstico, la periodista recibió múltiples mensajes de apoyo de seguidores, familiares y colegas del medio.

Su hija, Alexa Dellanos, fue una de las primeras en reaccionar con palabras de orgullo y respaldo.

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“Te amo y estoy muy orgullosa de ti. Tu fuerza es inspiradora. Estoy aquí contigo en cada paso del camino”, escribió.

También figuras del entretenimiento como María Celeste Arrarás, Rodner Figueroa, Jessica Maldonado, Karla Monroig y Lorena Meritano enviaron mensajes de ánimo y deseos de pronta recuperación.

Myrka Dellanos (Instagram/La Nación)

Un mensaje de fe

A pesar del diagnóstico, Myrka aseguró que mantiene una actitud positiva y se ha apoyado en su fe durante este proceso.

En una historia publicada en sus redes sociales escribió:

“Dios, mi vida y todo lo que hago está en tus manos. Confío en ti y creo que mis mejores días están por venir”.

Nota realizada con ayuda de IA