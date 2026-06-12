¿Qué pasa con Facebook? Usuarios reportan caída masiva de la plataforma en varios países

Miles de usuarios en Costa Rica y alrededor del mundo reportan este viernes 12 de junio problemas para utilizar Facebook, una situación que rápidamente se convirtió en tendencia en otras redes sociales.
Las principales quejas apuntan a dificultades para iniciar sesión, actualizar el feed de noticias y cargar publicaciones, lo que ha generado incertidumbre entre quienes utilizan la plataforma de Meta.
Usuarios acudieron a otras redes para reportar el problema
Como suele ocurrir cuando una aplicación presenta fallas masivas, los usuarios recurrieron a plataformas como X (antes Twitter) y TikTok para confirmar si el problema era generalizado.
En cuestión de minutos, ambas redes se llenaron de publicaciones de personas preguntando si Facebook estaba caído o comentando que la aplicación no funcionaba correctamente.
Los reportes provienen de distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Instagram también presenta problemas
La situación no se limita únicamente a Facebook.
Usuarios en países como España también reportan problemas para utilizar Instagram, red social que pertenece a la misma empresa matriz.
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Tanto Facebook como Instagram forman parte de Meta, compañía tecnológica liderada por Mark Zuckerberg y propietaria además de WhatsApp y Threads.
Debido a esta relación, no es extraño que cuando ocurre una falla técnica importante algunos de los servicios de la compañía presenten problemas de forma simultánea.
Meta no se ha pronunciado
Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas de la interrupción ni ha informado cuánto tiempo podrían tardar en restablecerse los servicios afectados.
Mientras tanto, los reportes continúan aumentando en diferentes plataformas de monitoreo y redes sociales.
Los usuarios esperan que el servicio vuelva a la normalidad en las próximas horas.
Facebook is down globally pic.twitter.com/PGyZe9tY4t— Pubity (@pubity) June 12, 2026