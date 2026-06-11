Alex Badilla sufre una horrible experiencia por creerle a ChatGPT

Alex Badilla contó en redes sociales el problema que sufrió tras seguir una recomendación de ChatGPT. (redes/Instagram)

Lo que parecía una consulta rápida en ChatGPT terminó convirtiéndose en una experiencia que Alex Badilla difícilmente olvidará.

El creador de contenido compartió en redes sociales el problema que sufrió tras seguir una recomendación de la popular herramienta de inteligencia artificial.

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“Hay momentos en los que uno dice: ‘¿Cómo puede haber gente tan estú%$?’, pero hay momentos en los que el estúp/%$ es uno, ¿saben?”, comentó entre risas y con evidente vergüenza.

Badilla reconoció que le costó animarse a contar lo ocurrido.

“Sé que muchos se van a burlar de mí y me lo merezco”, afirmó.

El influencer explicó que decidió compartir la anécdota para que otras personas no cometan el mismo error y recuerden la importancia de consultar a profesionales cuando se trata de temas de salud.

El brote de dermatitis que sufrió se agravó por el estrés y la ansiedad que ha experimentado en los últimos días.

Alex Badilla mostró su rostro. (la teja /AB)

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“Sepan que si la están pasando mal, algo peor le sucede a alguien más. Yo padezco dermatitis y muy pocas cosas me han funcionado. Usé una crema y después me di cuenta de que era peligrosa para mi rostro, así que la descarté”, relató.

Según contó, en los últimos días ha estado lidiando con estrés y ansiedad, factores que le provocaron un fuerte brote de dermatitis, con descamación, enrojecimiento y mucha picazón en la piel.

Fue entonces cuando decidió buscar ayuda en ChatGPT.

“Me puse a buscar soluciones en ChatGPT y me dijo que había una cremita que me iba a ayudar a eliminar la dermatitis rápido. Me fui a la farmacia, me la apliqué y se me quemó la cara. Se me quemó. De verdad quiero llorar. Nadie me tiene creyéndole a ChatGPT”, concluyó.