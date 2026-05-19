Alex Badilla vivió un enorme susto en su vuelo de regreso a Costa Rica

Alex Badilla, cantante e influencer, vivió momentos de tensión en un vuelo de regreso a Costa Rica. (redes/Instagram)

El cantante e influencer Alex Badilla vivió momentos de mucha angustia durante su regreso a Costa Rica luego de disfrutar unos días en México, donde asistió al concierto de Gloria Trevi en el festival Tecate Emblema 2026, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México.

Según contó el creador de contenido en sus redes sociales, el vuelo tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Juan Santamaría alrededor de las 3:30 de la tarde; sin embargo, todo cambió cuando la aeronave empezó a tener problemas para descender por problemas con el viento.

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Badilla explicó que el avión intentó aterrizar varias veces, pero no lo lograba, lo que generó gran tensión entre los pasajeros.

“La cuestión es que el avión descendía, que es bajar y subir, unas tres veces, hasta que el piloto dijo: ‘Nos estamos quedando sin gasolina, vamos para el aeropuerto de Liberia’”, relató.

El influencer confesó que el susto fue tan grande que por un momento pensó lo peor.

“Yo dije: ‘Tita, por Dios’, por cómo se sentía eso. Yo dije: ‘Hasta aquí me la prestó Dios’”, contó.

Alex Badilla contó el gran susto que se llevaron en el avión

Finalmente, el avión fue desviado al aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, donde la aeronave tuvo que reabastecer combustible antes de volver a despegar rumbo a San José.

Alex detalló que durante la parada ni siquiera les permitieron bajarse del avión, por lo que tuvieron que permanecer dentro de la aeronave esperando a que solucionaran todo.

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Además del enorme susto que se llevó junto a sus amigos, el cantante aseguró que otra de las cosas que más los tenía acongojados era el hambre, ya que habían planeado comer al llegar al aeropuerto y nunca imaginaron que terminarían durando más de tres horas adicionales para llegar a su destino final.