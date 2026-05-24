Farándula

(Video) Alex Badilla encontró vieja imitación que le hacía Edson Picado y su reacción fue inesperada

Edson Picado inició parte de sus imitaciones haciendo a Alex Badilla

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Por Silvia Núñez
Alex Badilla se dio a conocer como maquillista e influencer y después inició su carrera como cantante.

El cantante y maquillista Alex Badilla se llenó de nostalgia y risas al recordar una divertida imitación que le hacía el humorista Edson Picado cuando ambos apenas comenzaban a darse a conocer.

El ahora popular comediante, conocido por ser miembro del programa Pelando el ojo y por sus imitaciones virales, interpretaba a Alex hace varios años, cuando todavía era un chiquillo y, para muchos, tenía un parecido físico enorme con el artista.

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Edson llegó al programa de radio en el 2018 y desde entonces se ha convertido en uno de los humoristas más seguidos del país gracias a su talento para copiar voces y personificar a sus personajes con gran detalle.

Edson Picado imitadaba a Alex Badilla en sus inicios

Alex compartió nuevamente uno de esos videos en sus redes sociales y no pudo evitar reírse al verse reflejado en la interpretación que hacía Edson en aquella época de él y cuyo personaje bautizó como Alexo Badilla.

“Me he reído como si no hubiera un tomorrow. Sí se parece”, escribió el cantante junto al viejo video.

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Edson Picado cuando iniciaba con sus imitaciiones y creó a Alexo Badilla, basado en el maquillista Alex Badilla.
Edson Picado cuando iniciaba con sus imitaciiones y creó a Alexo Badilla, basado en el maquillista Alex Badilla. (redes/Facebook)

Los seguidores de ambos también reaccionaron al vacilón y coincidieron en que el parecido entre Edson y Alex en esos años era innegable, algo que hizo todavía más graciosa la imitación que realizaba el humorista.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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