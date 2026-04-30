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¿Qué pasó con la actriz que protagonizó Matilda? Así luce hoy a 30 años de la película

La recordada protagonista de la película Matilda ha cambiado su rumbo lejos de Hollywood

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Por Hillary Chinchilla Marín

La actriz Mara Wilson, recordada por dar vida a Matilda en 1996, ha tenido una transformación significativa a casi tres décadas del estreno de la película, alejándose de la actuación comercial para construir una nueva carrera.

De estrella infantil a escritora

Matilda
La actriz Mara Wilson do vida a Matilda.

Tras su éxito en los años 90, Mara Wilson decidió retirarse de la actuación frente a cámaras y enfocarse en su formación académica. Se graduó en la Universidad de Nueva York y comenzó a desarrollarse como escritora.

Ha publicado obras como su autobiografía Where Am I Now?, consolidando una nueva etapa profesional ligada a la literatura y el teatro.

Vida personal y nuevas causas

La actriz dejó Hollywood y ahora se dedica a la escritura.
La actriz dejó Hollywood y ahora se dedica a la escritura. (Captura/Captura)

La actriz también ha sido abierta sobre su vida personal. En 2016 hizo pública su bisexualidad y se convirtió en una voz activa en temas de salud mental.

Wilson ha compartido sus experiencias con la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión, generando conversación sobre estos temas.

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Actualmente, a sus 38 años, mantiene rasgos característicos como su mirada y cabello castaño, aunque con una imagen más madura y alejada de los estándares tradicionales de Hollywood.

Su vida hoy está enfocada en proyectos creativos, escritura y trabajo en organizaciones, marcando una distancia clara con la industria que la llevó a la fama.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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