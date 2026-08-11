Querida actriz anunció que tiene cáncer incurable y en etapa avanzada

La actriz británica Lucy Davis, conocida mundialmente por interpretar a Dawn Tinsley en la versión original de The Office, reveló que padece cáncer de mama en etapa 4 y que la enfermedad es incurable.

Davis, de 53 años e hija del comediante Jasper Carrott, dio a conocer su diagnóstico mediante una publicación en Instagram. Según explicó, recibió la noticia hace aproximadamente un año y medio, pero hasta ahora había mantenido su condición en privado.

“Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4, que ha hecho metástasis en mis huesos. Específicamente en la columna vertebral, la cadera derecha y las costillas. El cáncer es incurable y es demasiado tarde para la quimioterapia”, señaló la actriz, de acuerdo con declaraciones recogidas por BBC.

Lucy Davis cuenta cómo descubrió el cáncer

Lucy Davis, actriz de The Office, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4 y que la enfermedad se extendió a sus huesos. (Captura/Captura)

La intérprete también explicó que la primera señal que detectó fue muy pequeña y estuvo cerca de no prestarle atención.

“El bulto inicial que sentí no era un ‘bulto’ como tal, sino una especie de zona dura. Realmente diminuta. Casi no me molesté en revisarla”, relató.

Davis aprovechó su experiencia para pedir que cualquier cambio sea revisado y no se ignore una posible señal de alerta.

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Según Cancer Research UK, el cáncer de mama en etapa 4 comienza en el tejido mamario y posteriormente se extiende hacia otra parte del organismo. En esa fase se considera incurable, aunque existen tratamientos que pueden controlar la enfermedad durante algunos años.

La actriz asegura estar “en paz”

Davis aseguró que busca disfrutar el tiempo que tiene por delante y afirmó que no siente miedo ante lo que pueda ocurrir.

“No tengo miedo de lo que venga después. Estoy en paz con ello”, expresó.

La actriz también manifestó su intención de continuar trabajando mientras su condición se lo permita. “Todavía me gustaría seguir trabajando. Soy perfectamente capaz de hacerlo y actuar es una de las mayores alegrías de mi vida”, agregó.

Además de interpretar a Dawn Tinsley en The Office, serie emitida entre 2001 y 2003, Davis apareció como Dianne en Shaun of the Dead, interpretó a Etta Candy en Wonder Woman y dio vida a Hilda Spellman en The Chilling Adventures of Sabrina. Más recientemente interpretó a Eva en The Villains of Valley View.

La actriz señaló además que desea mantener su trabajo en favor de los derechos de los animales, una causa que considera especialmente importante.

“Para quienes están en un camino similar al mío, les deseo lo mejor. El cáncer exige mucho de nosotros, física y mentalmente”, manifestó.